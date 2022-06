Alexander Kamp vinder højdramatisk DM

Efter et uhyre intenst cykelløb i om omkring Aalborg blev Alexander Kamp danmarksmester for anden gang i karrieren

Hvert år afsluttes verdens største cykelløb, Tour de France, i den franske hovedstad Paris.

Danmarks fjerdestørste by, Aalborg, kaldes af nogle Nordens Paris, og derfor var det ganske passende, at årets DM i linjeløb fandt sted i og omkring Nordjyllands største by.

Efter kvindernes løb kunne Cecilie Uttrup Ludwig iføre sig DM-trikoten efter en fornem solopræstation på løbets afgørende kilometer.

Klokken 12.15 blev herrerne sat i aktion, da starten gik fra den lille by Drastrup sydvest for Aalborg.

Dernæst stod den på 211 danske sommerkilometer rundt i Himmerland gennem mere eller mindre velkendte byer som Øster Hornum, Skørbæk og Nibe.

Efter en hektisk start i et højt tempo slap en seksmandsgruppe væk. I udbruddet sad bl.a. den tidligere danske mester fra 2016, Alexander Kamp (Trek-Segafredo).

Dagens seksmandsudbrød. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ud over Kamp bestod gruppen af Jonas Nordal Jakobsen (Herning CK Elite), Julius Johansen (Intermarché-Wanty), Carl-Frederik Bévort (Uno-X Development), Emil Vinjebo (Riwal) og Louis Bendixen (Team Coop).

I vanlig cykelsportsstil faldt der dernæst ro på løbet, og udbruddet fik et forspring på flere minutter.

Med lidt over 80 kilometer til mål kørte seksmandsgruppen først ind på den 11,5 kilometer lange rundstrækning i Aalborg, som rytterne dernæst skulle køre syv omgange af.

På himlen kunne rytterne konstant ane faretruende grå tordenskyer i horisonten.

Himlen så aldeles faretruende ud, da rytterne ramte Nordens Paris. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Med 40 kilometer til mål rørte de allerstørste favoritter for alvor på sig, da en gruppe med bl.a. Mads Pedersen, Mikkel Honoré og Mattias Skjelmose stak af fra feltet.

De grå tordenskyer meldte sig på banen med regn- og tordenvejr med cirka 20 kilometer til målstregen, og det opildnede tilsyneladende den tidligere verdensmester Mads Pedersen.

Gruppen med bl.a. de to holdkammerater Mads Pedersen og Mattias Skjelmose (begge til højre) fra Trek-Segafredo. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Med et fandenivoldsk angreb i det voldsomme vejr fik han splittet forfølgergruppen ad, og så gik jagten ind.

I udbruddet åbnede Intermarché-Wantys Julius Johansen ballet med 10 kilometer til mål, og kun Alexander Kamp kunne følge ham.

Mads Pedersen angreb også med 10 kilometer, og de mange angreb, forfølgelsesgrupper og det voldsomme vejr medvirkede til en yderst dramatisk finale på de aalborgensiske veje.

- Det er vildt cykelløb, et af de bedste DM, jeg kan huske, lød det fra cykelkommentator Rolf Sørensen.

Regnvejret tilføjede ekstra dramatik til et i forvejen nervepirrende DM-løb. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med forhåbningen om endnu et danmarksmesterskab fik Alexander Kamp knækket Julius Johansen med omtrent syv kilometer tilbage af løbet.

På det efterfølgende flade stykke så det ud til, at den bomstærke Johansen igen fik fat i Alexander Kamp, men så skete det mest uheldige, der overhovedet kunne ske - Julius Johansen blev ramt af en defekt og måtte kalde på service-vognen.

Det åbnede muligheden for Kamp, der holdt hovedet koldt og alene kunne krydse målstregen til sin anden DM-triumf i karrieren.

Mads Pedersen blev to'er og Mikkel Honoré nummer tre.

