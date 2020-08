- Alle knogler i ansigtet er brækket

Opdateret klokken 13:50: Fabio Jakobsen er blevet vækket fra kunstig koma, og hans tilstand skulle ifølge arrangørerne bag Polen Rundt være 'god'.

Hele cykelverdenen venter på godt nyt fra det belgiske hold Deceuninck-Quick-Step, efter deres hollandske sprinter Fabio Jakobsen styrtede slemt i spurten om sejren på 1. etape af Polen Rundt.

Men selvom opvågningen fra kunstig koma skulle gå godt, så venter der en større rekonstruktion af hollænderens ansigt, der tog hårdt skade i mødet med hegnet på opløbsstrækningen.

Se også: Quick-Step-boss efter styrt: Smid Groenewegen i fængsel

- Alle knoglerne i hans ansigt er brækket, og han mistede alle sine tænder. Det er virkelig slemt, fortæller Deceuninck-Quick-Steps sportsdirektør Patrick Lefevere ifølge belgiske medie HLN.

- Det vigtigste er, at han lever. Prioritet nummer to er at rekonstruere hans ansigt. Heldigvis blev ingen vitale organer ramt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Adskillige ryttere styrtede, efter Fabio Jakobsen røg ud i hegnet. Værst gik det dog ud over hollænderen. Foto: Luc Claessen/Getty Images

Torsdag oplyste holdet, at Jakobsen var blevet opereret i ansigtet, samt at læger ville forsøge at vække ham fra kunstigt koma senere på dagen. Fredag eftermiddag meddelte arrangørerne bag Polen Rundt, at Jakobsen nu er vågen, og at hans tilstand er 'god'. Naturligvis efter omstændighederne.

Se også: Forsvarer 'vanvittig aktion' i massespurt

Ulykken skete, da Fabio Jakobsen og landsmanden Dylan Gronewegen sad skulder om skulder i spurten. Sidstnævnte skubbede Jakobsen ud i barrieren med albuen, men i stedet for at 'skubbe' rytteren tilbage faldt hegnet sammen som et korthus.

Det resulterede i, at Fabio Jakobsen blandt andet stødte sammen med en person i målområdet på den anden side af hegnet, hvor hollænderen altså pådrog sig alvorlige og livstruende skader.

Du kan læse mere om sagen nedenfor

Se også: - Jeg tænker på ham hele tiden

Se også: Ny drejning i tragedien: Meldt til politiet

Se også: Cykelrytter skal vækkes fra koma