'Alle sad med åben mund, da han angreb'

VAISON-LA-ROMAINE (Ekstra Bladet): Efter at Jonas Vingegaard havde kørt sig ind blandt top-favoritterne i weekendens etaper i bjergene, meldte han selv ud, at han først og fremmest skulle forsvare sig og køre defensivt.

Det gjorde han så - lige til han skiftede mening på Mont Ventoux.

Med to accelerationer fik han først plantet alle de direkte konkurrenter til podiets to nederste trin og derefter såmænd den gule trøje selv.

Tadej Pogacar forsøgte, men kunne ikke holde danskerens hjul, hvilket glæder Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael Rasmussen:

- Det er første gang, at nogen kører fra Tadej Pogacar på et bjerg i Tour de France. Ingen kunne sidste år, og ingen har kunnet i år - indtil i dag. Det er fænomenalt godt gået af Jonas Vingegaard, siger Michael Rasmussen.

Med den præstation, Vingegaard lagde for dagen på Mont Ventoux, mener Rasmussen faktisk, at ledelsen på Jumbo-Visma skal til at tænke helt anderledes, når de fremover skal planlægge Grand Tours.

- Både på den korte og lange bane er der vilde perspektiver i det her.

- Her og nu står han med meget, meget fine muligheder for at ende på podiet. For han er åbenbart bedst opad, og af toprytterne er det kun Pogacar, der kører hurtigere på enkeltstarten.

- På den lange bane kan det her føre til et magtskifte på Jumbo-Visma. Han er inde i en meget stejl læringskurve lige nu. Og han kender jo ikke engang sit eget potentiale, siger Michael Rasmussen.

Rasmussens top

Jonas Vingegaard. Det var sgu vildt at se thyboen i den grad sætte den gule trøje under pres. Jeg kan skrive under på, at et helt pressecenter sad med åben mund, da han 1,3 km fra toppen af Mont Ventoux kørte Pogacar ud af baghjulet.

Det lover godt for de kommende ti etaper - både for Vingegaard, men også for løbet. For nu har alle set, Pogacar kan slås

Rasmussens flop

Det store mandefald. Det var en hård etape for feltet, og den krævede sine ofre. Syv mand nåede aldrig at komme i mål, mens en enkelt faldt for tidsgrænsen.

Det var nær også sket for Søren Kragh Andersen, der reddede sig med røven i vandskorpen, blot tre sekunder inden det havde været for sent.