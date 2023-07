Alle taler om det: Hvad gør de?

Tirsdagens enkeltstart i Tour de France kan blive afgørende for, hvem der kommer til at stå på podiet i Paris, mener Michael Rasmussen, som har prøvekørt etapen

Det er et emne, der fylder meget i timerne op til enkeltstarten.

Og det kan også få enorm betydning for, hvem der vinder Tour de France.

Skifter Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar fra enkeltstartscykler til almindelige cykler i bunden af den voldsomme stigning?

- Det ligger lige på grænsen. Jeg spurgte UAE for nogle dage siden, hvad de gør. På det tidspunkt vidste de det ikke, siger Ekstra Bladets cykelekspert Michael 'Kyllingen' Rasmussen.

Tirsdag kan Pogacar og Vingegaard ikke sidde på hjul af hinanden, som vi ellers ofte har set. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

- Det er en hård, hård bakke. Man kører hurtigere på en almindelig cykel. Det er enormt spændende at se, hvad de gør. Jeg tror ikke, at Jonas vælger at gøre det. Jeg tror, at han er så komfortabel på enkeltstartscyklen, så jeg tror, at han vælger at køre igennem på den.

På Twitter florerer et billede, hvor Pogacar træner i at skifte cykel.

Vægtforskel

Med i overvejelserne skal naturligvis være, hvor meget mere enkeltstartscyklerne vejer.

- Det er forskelligt fra cykel til cykel, men de kan få enkeltstartscyklerne ret langt ned i vægt efterhånden, men vi skal nok regne med et kilo mere. Normalt vil man sige, at et kilo betyder et minut på en ti kilometers stigning på ti procent.

- Her er vi nede i noget, der tager ti minutter, så det er virkelig marginaler, man måler. Det er det, der er så vildt ved denne her Tour.

Vingegaard (her under Paris-Nice) er dygtig på en enkeltstartscykel, men omvendt har Pogacar og UAE udskiftet det meste af deres enkeltstartsudstyr sammenlignet med sidste år. Foto: Claus Bonnerup

Hvor mange sekunder?

Og så er der lige selve skiftet. Helt ned i fart, af cyklen, have en cykel fra taget på følgebilen, komme på den nye og så op i fart igen. Man må nemlig ikke have en stående i vejkanten klar med en ny cykel, fortæller Michael Rasmussen.

- Man kan træne til, at det går hurtigere end 15 sekunder, og så skal man i hvert fald lade være med at skifte hjelm ligesom Geraint Thomas.

Ineos-stjernen var forfærdeligt længe om sit cykelskifte på en af enkeltstarterne under Giroen i år. Ja, han kunne nærmest have drukket en kop kaffe imens ...

Tadej Pogacar kører ud på den 22,4 kilometer lange enkeltstart klokken 16.58. Vingegaard er sidste mand to minutter senere.