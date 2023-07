Alle taler om det: Nu reagerer Pogacars boss

Der var stor ærgrelse i UAE Team Emirates-lejren efter hændelsen på Col du Joux Plane, hvor Tadej Pogacar blev blokeret af to motorcykler midt under sit angreb

Sikke et drama!

Kampen om den gule trøje i årets Tour de France har allerede udviklet sig til et episk opgør mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.

Dramaet mellem de to rivaler på 14. etape var af den slags, der bliver husket i mange år.

Væk var hjælperyttere og øvrige konkurrenter. Borte var det taktiske spil og forsigtigheden. Det var mand mod mand på toppen af Col de Joux Plane.

Og så lige et par motorcykler, der skulle forevige fortællingen fra nært hold, men som pludselig endte med at få et par uheldige biroller i forestillingen.

Vingegaard endte med at tage et sekund på Pogacar. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den skulle ikke have været der

For kort før toppen på den afsluttende stigning lancerede Tadej Pogacar det, der skulle have været det afgørende angreb.

Men to motorcyklister blokerede for sloveneren, der måtte afblæse offensiven med det samme, og så endte Jonas Vingegaard i stedet med at nappe bonussekunder på toppen.

Episoden er det helt store samtaleemne efter alpegyseren, og i Pogacars lejr ærgrer man sig også gevaldigt over hændelsen. Det forklarer teamchef hos UAE Team Emirates Mauro Gianetti til Ekstra Bladet efter etapen.

- Det her er Tour de France. Der er så mange mennesker, og den motorcykel skulle ikke være der. Men fotograferne prøver også at gøre deres arbejde. Det er som, det er. Nu skal vi kigge fremad og ikke tilbage.

- Kommer I til at klage?

- Nej. Det er selvfølgelig ikke rart at se den slags, men hvad kan vi sige? Det er, som det er, forklarer Gianetti.

Pogacar angreb

Den schweiziske boss fortæller, at han og holdet havde forventet at se Vingegaard i offensiven på lørdagens etape. Og man regnede med, at danskeren ville forsøge med et angreb kort før toppen på sidste stigning.

Men i stedet for at vente og reagere på et eventuelt udspil fra danskeren valgte Tadej Pogacar pludselig at tage sagen i egen hånd.

- Vi havde forventet et angreb fra Vingegaard to-tre kilometer fra toppen, men da Tadej havde det godt, ændrede han lidt på sin plan og angreb tidligere. Men så kom Vingegaard tilbage, og da ville Tadej ikke presse for hårdt på, da det ikke ville give meget mening, siger Gianetti.

Selv om den slovenske stjerne slog sin danske rival i spurten i målbyen Morzine, endte Pogacar med at indkassere et tidstab på et sekund, da herren i den gule trøje tog stikket og bonussekunder på Col de Joux Plane.

Derfor har den forsvarende Tour-vinder nu et forspring på 10 sekunder ned til konkurrenten før søndagens 15. etape, der ventes at byde på et nyt stort slag i Alperne.