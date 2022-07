Alle undrede sig: - Ærgerligt

To gigantiske begivenheden inden for få hundrede meter fra hinanden.

Det var tilfældet, da Tour de France-feltet skulle forbi Roskilde Festival på 2. etape lørdag.

Men på trods af, at det havde været spektakulære billeder med Orange Scene og Tour-ryttere i baggrunden, så blev der ikke vist noget som helst fra festivalen på tv-transmissionen.

Det fik mange til at undre sig. Selv TV 2's Rolf Sørensen undrede sig fra kommentatorboksen.

Roskilde Festival er selv ærgerlige over, at de franske kameraer ikke pegede i deres retning.

"Det er Roskilde som værtsby, der har været i direkte dialog med Touren. Vi ville rigtigt gerne have været med og bidraget til fortællingen om Roskilde som en stærk kulturby, der strækker sig helt fra Vikingetiden til Orange Scene, men en manglende tv-visning kan ikke slå skår i vores glæde over endelig at kunne afholde festival 50. Vi er gået glip af at indgå i livetransmissionen af etapestarten.'

'Vi håber stadig, vi indgår i de mange sidefortællinger om Roskilde,' skriver Roskilde Festivals kommunikations- og marketingschef, Mads Mikkelsen, til Ekstra Bladet.

