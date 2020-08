Alles øjne på vejrudsigten i dag

NICE (Ekstra Bladet): Indgangen til uge 36 markerer også, at Tour de France-feltet flytter sig fra Nice, der har dannet rammen om de to første etaper.

3. etape tager således feltet fra middelhavsbyen og knap 200 km nordvest ind i landet på en etape, hvor starten er stærkt kuperet, mens sidste halvdel lægger op til en sprinterfinale.

Men der kan undervejs komme overraskelser.

Vinden i området bevæger sig nemlig flere steder direkte vinkelret på ruten, og flere steder temmelig kraftigt.

Derfor holder Casper Pedersen og Team Sunweb sig klar til at komme på hårdt arbejde.

- Vi skal lige tjekke de seneste opdateringer på vejrudsigten. Der kan komme sidevindskørsel, og vi skal lige kigge godt på ruten, hvor det kan forekomme.

- Det kan både blive en spurt eller en meget hektisk sidevindsdag. Og vi skal være der i begge tilfælde, siger Casper Pedersen, der skal sørge for at køre sprinter Cees Bol frem til finalen.

- Jeg SKAL være i fronten, hvis der bliver kørt sidevind. Cees Bol er faktisk også ret god til det. Og hvis det splitter op, og der kommer flere grupper, skal vi helst være med i fronten.

- Så må klassementholdene køre deres, og så må vi lukrere lidt på dem, siger han.

Allerede på 1. etape blev Cees Bol nummer tre, mens holdets unge talent Marc Hirschi søndag endte lige efter Julian Alaphilippe, og holdet har derfor allerede stukket næsen frem.

Det eneste, der mangler, er en sejr. Men Casper Pedersen glæder sig trods alt over sine første to etaper i verdens hårdeste cykelløb.

- Jeg synes virkelig, at det er godkendt. Vi er kommet på podiet i begge etaper. Det er stor succes – og der er god stemning på holdet.

- Det var lidt ærgerligt med Hirschi, men man skal ikke ærgre sig for meget over, at han ikke tager den. Det er et sindssygt stort resultat at blive nummer to, og han får lov at køre i den hvide trøje nu. Det skal vi bare være glade for, siger den 24-årige dansker.

