Alpe d'Huez-vinder: Cool at køre med Froome

Den gamle og den nye generation i britisk cykling kørte parløb på torsdagens store alpeetape i Tour de France.

37-årige Chris Froome tog initiativet og fik følgeskab af den 15 år yngre Tom Pidcock. Sammen lukkede de hullet op til dagens udbrud, og Pidcock sluttede som etapens store triumfator, da han kørte alene over stregen på Alpe d'Huez.

Froome har ellers ikke gjort meget væsen af sig længe, men var godt kørende. Pidcock havde en stor dag i selskab med den firedobbelte Tour de France-vinder.

- Froome stak af og kom lidt på mellemhånd. Da vi kom over toppen, tænkte jeg, at jeg ville give det et skud og kørte efter ham. Mig og Chris Froome, der kæmper os frem mod et udbrud på en Alpe d'Huez-etape, det var ret cool, siger Tom Pidcock.

Ifølge det unge stjerneskud var der ikke meget hokuspokus på taktikmødet i Ineos-bussen før etapestart.

- Idéen var at få mig i udbrud, og så skulle jeg vinde etapen. Så kan vi vel vinge den af, siger han knastørt.

Pidcock viste imponerende evner som nedkører, og da han med et sejt, malende tråd også holdt et pænt tempo på målstigningen, måtte medudbryderne til sidste opgive at følge med.

Og så kunne briten selv skære sig vej op gennem infernoet på det berømte bjerg.

- I bund og grund må man bare bede til, at alle fjerner sig. Det er den mest sindssyge oplevelse nogensinde.

- At køre alene foran alle de andre på en af de mest ikoniske målstigninger i cykelsporten, det er noget det bedste, jeg har prøvet, siger Tom Pidcock.

Han har fejret store triumfer i cykelcross og på mountainbike. Nu jagter han et tilsvarende gennembrud på landevejene.

- Nu har jeg vundet en etape i Tour de France, og det er jeg ret tilfreds med. Men jeg har større ambitioner i dette løb i de kommende år. Jeg sammenligner mig selv med Tadej Pogacar og Wout van Aert, siger Tom Pidcock.

