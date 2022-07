Siden 2021 har hans navn været kendt i det internationale cykelmiljø, og i 2022 vandt han sin første Tour-etape. Bliv klogere på cykelrytteren Jonas Vingegaard her

Han ligner bare en ung knejt og er heller ikke et gram tungere end 60 kilo - alligevel står han stærkere end nogensinde selv under det tungeste fysiske pres, der knytter sig til at være blandt de topprofessionelle cykelryttere i Tour de France.

Navnet Jonas Vingegaard er på alles læber denne sommer, hvor danskerne trodser sommervarmen for at følge elitecyklisternes fremfærd gennem det barske franske terræn, benhårdt klima og ikke mindst det konkurrerende pres fra de andre cyklister.