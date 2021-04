Alt er på plads: Vidunderdreng scorer monsterkontrakt

Et af cykelsportens allerstørste talenter fik onsdag fremtiden banket endegyldigt på plads.

Her annoncerede Remco Evenepoel og Deceuninck-QuickStep nemlig, at parterne har forlænget samarbejdet i yderligere fem år, så de to nu har papir på hinanden frem til og med 2026. Det oplyser holdet på sin hjemmeside.

- Jeg føler mig beæret over at have skrevet under for de kommende fem år. Som Patrick (holddirektør Lefevere, red.) har fortalt mig, så er det den længste aftale, han nogensinde har indgået med en rytter.

- Jeg er virkelig stolt og glad over at få lov til at blive på dette vidunderlige hold, hvopr jeg allerede har oplevet meget succes, og forhåbentlig kan vi nå vores store drømme.

- Jeg elsker det her. Atmosfæren, personalet, rytterne - alt er så familiært. For mig er det en drøm, der igen går i opfyldelse. Det er derfor, jeg føler mig rigtig, rigtig glad og glæder mig til, hvad fremtiden bringer, siger Remco Evenepoel om den usædvanligt lange kontrakt.

Den 21-årige belgier har siden 2019 vist, at han ikke blot kunne tage turen fra succesfuld junior og ind i det professionelle felt, men også dominere i mange løb.

Således er han allerede noteret for 14 sejre - og det kunne være blevet til mange flere, hvis ikke sidste sæson endte brat under Lombardiet Rundt i august.

Her røg Evenepoel adskillige meter ned i en kløft, efter at han på en nedkørsel røg ud over en bro. Det kostede et brud på bækkenet, der har holdt ham ude lige siden.

Evenepoel er dog kraftigt på vej tilbage, og han er således netop nu på træningslejr i højderne med andre fra holdet, inden han noget sent skal sæsondebutere i Giro d'Italia, der starter 8. maj.

Det så drabeligt ud, da Remco Evenepoel modtog lægehjælp efter sit uhyggelige styrt i Lombardiet Rundt. Et løb, Jakob Fuglsang endte med at vinde. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Den lange kontrakt indikerer formentlig også, at Deceuninck-QuickStep fortsætter i de kommende år.

Rygterne har været mange omkring holdet, der efter denne sæson står uden sponsorer. Men Patrick Lefeveres trumf i ærmet har altså været Evenepoel, der kan sikre holdet økonomisk støtte i årene frem.

- Det er et vigtigt skridt for fremtiden og for holdet. Alle ved, hvad Remco er i stand til, og hvor talentfuld han er.

- Vi er glade for, at Remco fortsætter hos 'Wolfpack', og som han sagde, så håber vi, at vi kan nyde mange flere store øjeblikke sammen, siger Patrick Lefevere.

Trods sine blot 21 år har Evenepoel, der er blevet kaldt den nye Eddy Merckx, allerede vundet store cykelløb som Clasica San Sebastian, det europæiske mesterskab i enkeltstart, og han blev også nummer to ved VM i enkeltstart. Sidste år nåede han at deltage i fire etapeløb - han sejrede i dem alle.

Deceuninck-QuickStep, der har Kasper Asgreen og Mikkel Honoré i rytterstaben og Brian Holm som sportsdirektør, er det mest vindende cykelhold de seneste sæsoner. I år er det blevet til 14 af slagsen - senest Asgreens triumf i Flandern Rundt.

