Alt vendt på hovedet: Dansk Tour-stjerne bekræfter

Han var med for at lære, men nu er han pludselig manden i centrum.

Jonas Vingegaard havde travlt med at tale med pressen lørdag inden den første af weekendens to bjergetaper.

For efter at Jumbo-Visma-kaptajn Primoz Roglic i går tabte fire minutter, er det pludselig den 24-årige nordjyde, der er holdets bedste kort til en topplacering i Tour de France.

Han er dog ikke udråbt til den nye kaptajn på mandskabet - men han har fået frie tøjler, afslørede ved start.

- Vi får allesammen en fri rolle. Jeg vil prøve at gøre mit bedste hver dag, og så må vi se, hvad det kan række til.

- Det bliver lidt specielt. Jeg kom til som hjælper for Roglic og havde sat mig op til det.

- Jeg havde foretrukket at køre hele Touren igennem som hjælper. For jeg er her for at lære.

- Men nu kommer der en chance, og så må jeg forsøge at tage den, påpegede han.

Vingegaard beviste sit store potentiale på 5. etapes enkeltstart. Foto: Claus Bonnerup.

Det er ganske vist Wout Van Aert, der er holdets bedst placerede rytter, men han har erklæret sig aldeles uforberedt til at køre klassement.

Der er Jonas Vingegaard bedre rustet, selvom han ikke umiddelbart har udsigt til at få hjælpere tilknyttet.

- Det ved jeg faktisk ikke. Det har vi ikke snakket om. Det kan godt være, at de andre prøver at hjælpe mig lidt.

Jonas Vingegaard ligger på en samlet 11. plads og er 5.18 minutter efter Mathieu van der Poel. Men mere vigtigt er han 1.35 minutter efter den store favorit, Tadej Pogacar.