Amerikaner tager stor Tour-skalp: Vingegaard i hopla

For første gang i ti år kunne en amerikaner søndag lade sig hylde som etapevinder i Tour de France.

Sepp Kuss endte som sejrsherre på en bjergrig etape, der havde mål i Andorra, og hvor Tourens højeste bjerg blandt andet skulle bestiges.

Jumbo-Visma-rytteren sad i et stort udbrud det meste af etapen, men kørte væk fra de andre på dagens sidste bjerg.

Det var også her, at Tourens klassementsfavoritter åbnede ballet og angreb hinanden, men ingen af dem lykkedes med at skabe splittelse. Derfor fører Tadej Pogacar (UAE) fortsat komfortabelt.

Til gengæld er Jonas Vingegaard tilbage som nummer tre i klassementet. Danskeren kom i mål med blandt andre Pogacar og Rigoberto Urán (EF).

Samtidig tabte Guillaume Martin, der lørdag skubbede danskeren ud af top-3, så meget tid, at han dumpede ned på niendepladsen, som Cofidis-franskmanden også indtog før springet op lørdag.

Martins tidstab var forventet. Han sagde allerede lørdag, at han havde brugt mange kræfter og nok ville sakke bagud.

Dermed er status, at Tadej Pogacar igen har 5 minutter og 18 sekunder ned til Uran på andenpladsen og yderligere 14 sekunder til Vingegaard.

Søndagens bjergslag startede med den klassiske kamp for at komme afsted i udbrud. Det endte med, at en gruppe på hele 32 ryttere blev dannet. Dens forspring stabiliserede sig omkring de ti minutter.

I frontgruppen lå hele tre af Jonas Vingegaards holdkammerater på Jumbo-Visma-mandskabet - blandt andre Sepp Kuss - og danskeren sad selv i feltet med kun en hjælper hos sig.

Her begyndte der at ske noget på vej op ad dagens anden stigning. Movistar og Ineos overtog styringen fra UAE og skruede tempoet en smule op.

Det fortsatte på næste bjerg, kategori 1-stigningen Port d'Envalira, men førte i første omgang ikke til udskilning blandt favoritterne. Til gengæld måtte de fleste hjælpere give slip.

På Port d'Envalira begyndte udbruddet at splitte op. Cirka halvanden kilometer fra toppen stak Nairo Quintana af. Colombianeren rundede toppen af Tourens højeste bjerg - i 2400 meters højde i Andorra - alene, men blev på vej nedad indhentet igen.

Imens steg spændingen. Hvem af de helt store navne ville åbne ballet? Svaret kom på dagens sidste og stejleste stigning, Col de Beixalis.

Richard Carapaz rejste sig som den første fra sadlen og accelererede, men uden at få noget ud af det. Det blev starten på en kaskade af forsøg fra topnavnene. Både Pogacar, Vingegaard, Uran og Carapaz angreb. Splittelsen opstod dog aldrig, og favoritgruppen kom samlet i mål.

Det var på netop Col de Beixalis, at Sepp Kuss grundlagde sin sejr. Flere havde forsøgt at køre væk fra udbruddet, men det var altså amerikaneren, der lykkedes bedst med det.

Kuss efterlod de andre i støvet og fandt en god rytme på vej mod toppen. Den rundede Kuss alene med 20 sekunder ned til den nærmeste forfølger, Alejandro Valverde.

Nu gjaldt det for Kuss om at holde spanieren bag sig på de cirka 15 kilometer nedad mod mål. Det gjorde han uden slinger i valsen.

Mandag er der hviledag i Touren.