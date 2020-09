Amstel Gold Race aflyst

Der bliver intet Amstel Gold Race i år. Det oplyser løbets arrangører.

På grund af coronarestriktioner indført mandag i tre kommuner (Eijsden-Margraten, Maastricht og Valkenburg) og i den hollandske region Sydlimburg er det umuligt at gennemføre det traditionsrige cykelløb, bekræfter arrangøren Leo van Vliet til den hollandske tv-station NOS.

Løbet var planlagt til næste lørdag 10. oktober og var tiltænkt gennemført helt uden eller med så få tilskuere som overhovedet muligt.

- Vi har i lang tid arbejdet på et corona-sikkert Amstel Gold Race, hvor vi var i stand til at bevare ryten.

- Gennem de seneste par uger har det stået stadig mere klart, at en rute gennem Sydlimburg, der kommer gennem ti kommuner, var uladesiggørlig.

- Derfor udarbejdede vi en ny plan med en mindre rundstrækning på 16,9 km. Ruten og området rundt om ville være lukket for offentligheden for at undgå folkemængder og garantere en sikkerhedsafstand på halvanden meter.

- Mandag var vi helt klar til at offentliggøre det, men de nye tiltag præsenteret af regeringen samme aften betød, at vi måtte revidere planerne igen, forklarer Leo van Vliet, der ikke så andre udveje end at aflyse løbet.

Sidste år blev Jacob Fuglsang nummer tre i løbet, efter at han sammen med den nykårede verdensmester, Julian Alaphilippe, havde slået et hul til de øvrige favoritter.

De to blev dog hentet kort før mål, hvor det hollandske fænomen Mathieu van der Poel overspurtede dem alle og vandt løbet.

Tidligere i dag blev enkeltstarten i BinckBank Tour også aflyst, da den ligeledes foregik i Holland.

