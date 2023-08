Andreas Kron vinder 2. etape af Vueltaen

Danske Andreas Kron er vinderen af Vueltaens 2. etape.

Lotto Dstny-rytteren snød alt og alle til slut på vej op ad Montjuïc-stigningen på Mataro-Barcelona-etapen, og ingen kunne følge med ham.

- Det betyder rigtig meget. Det var ikke lige de nemmeste forhold i dag, men det betyder rigtig meget for min karriere, men også det her år, som har været hårdt og svært.

- Jeg havde et forår efter ardennerklassikerne, som gjorde, at jeg missede Touren, men det har været det hele værd, siger Andreas Kron.

Kron kommer til at iføre sig den grønne pointtrøje til tredje etape. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Dedikeret til de Decker

Med 3,5 kilometer tilbage stak Kron af fra feltet, og da han kørte over stregen som ene mand var det med to fingre peget i vejret. En hyldest til sin nyligt afdøde holdkammerat, Tijl de Decker, der mistede livet 25 august.

- Den her er for Tijl de Decker, der gik bort for et par dage siden. Det har været rigtig hårdt for holdet, men vi vil mindes ham og ære ham, fortæller Andreas Kron til TV 2 Sport.

Det er første gang i karrieren, at Andreas Kron vinder en grand tour-etape.

Men det er ikke første gang, 25-årige Kron kan lade sig krone i de catalonske egne.

Tilbage i 2021 tog han nemlig en etapesejr i Catalonien Rundt.

Det er første gang i danskerens karriere, at han har vundet et Grand-tour etape. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Ikke i rødt

Selvom Kron bliver den første cykelrytter til at vinde en etape i dette års udgave af Vuelta a Espana, så er han ikke i besiddelse af den røde førertrøje til morgendagens etape.

For inden dagens etape besluttede løbsarrangørerne at ændre tidstagningsproceduren efter et heftigt pres fra rytterne. Tidtagningen på etapen blev fastsat ni kilometer fra mål i stedet for 3,6 kilometer fra mål, som oprindeligt var planen.



Og ved ni-kilometer mærket var det EF's Andrea Piccolo, der var første mand over klassementsmålstregen. Han er derfor den nye ejer af den røde førertrøje, mens Andreas Kron i stedet får den grønne pointtrøje.

En grillende Kylling

Michael Rasmussen er pinlig berørt over den måde, Vueltaen er startet på. Foto: Claus Bonnerup



Det er ikke kun Jonas Vingegaard, der er pinlig berørt over starten på Vueltaen.

Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael 'Kyllingen' Rasmussen er bestemt heller ikke imponeret over starten på det spanske etapeløb.

- De har svære odds for at køre cykelløb i Spanien, raser Michael Rasmussen.

- og Unipublic gør det heller ikke nemmere for sig selv efter den skandaløse afvikling på første etape, der i bedste spanske stil så følges op med en lige så tosset beslutning om at stoppe tiden ved ni-kilometer mærket i dag.

- Det er bare en utrolig dum beslutning, for enten skal man aflyse alle bonussekunder og køre om etapesejren eller bare lade dem køre cykelløb.

Det tager lidt fra Andreas Krons Vuelta-sejr, at ingen af favoritterne turde følge med. Foto: Claus Bonnerup

En decimeret kroning

De to første etaper af Vueltaen har alt i alt været noget af et shitshow.

Og det er ikke kun Unipublic, 'Kyllingen' har set sig sur på:

- Det er helt tosset, at Jumbo-Visma leger politimænd, fordi deres medkaptajn er styrtet i en rundkørsel

- At de gennemtrumfer, at feltet skal sænke farten gør, decimerer slutningen på løbet, for det gør, at udbryderne holder føringen hjem til ni-kilometermærket.

Alt i alt står Michael Rasmussen tilbage med en bittersød fornemmelse i munden over Vueltaens anden etape. Han bifalder Andreas Krons etapesejr, men ser også, at de tunge drenge blot så til, mens Kron tromlede op ad Montjuïc.

- Nu vinder Kron, og det er jo flot og ikke nogen tvivl, om at han kører rigtig stærkt, siger 'Kyllingen'.

. men han må stå tilbage med en decimeret oplevelse, for han er en mand, der vil køre cykelløb mod de bedste

- Og der kan jeg nemt finde de 15 mand, der kunne følge med, hvis de gad. Men det måtte de ikke.