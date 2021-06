Cykelrytteren Andreas Kron vinder 6. etape i Schweiz Rundt, efter at den oprindelige vinder, Rui Costa, blev deklasseret for en uren spurt

Der var drama for alle pengene, da Andreas Kron fredag i første omgang blev toer på 6. etape i Schweiz Rundt.

Men Rui Costa (UAE) blev deklasseret for at have taget et stort sving i spurten, der bremsede Kron, som så ud til at have nok fart til at overhale Costa. Det resulterede efter en lang vurdering af løbets jury i, at portugiseren blev deklasseret, og Kron endte som etapevinder.

Dermed kunne Andreas Kron blive hyldet for sin anden sejr i år efter at han vandt 1. etape i Katalonien Rundt.

- Det er fantastisk - det er min anden sejr i år.

- Jeg har haft et par gode dage i starten af løbet, men i går var en dårlig dag for mig. Jeg var skuffet over at ryge ud af klassementet, men jeg er tilfreds med i dag at kunne give mine holdkammerater en sejr, siger Andreas Kron.

Han var rasende, da han passerede stregen og gestikulerede mod Rui Costa. Men efter målgang fik han pulsen ned og betragtede portugiserens kørsel som hændelig.

- Sådan noget sker. I min mening startede vi i højre og endte i venstre. Jeg bliver nok nødt til at se spurten selv. Men juryen har truffet en beslutning, og jeg stoler på juryen, lyder ordene.

Dagens resultat gav ingen ændringer i det samlede klassement, hvor Richard Carapaz (Ineos) fortsat fører med 26 sekunder over danske Jakob Fuglsang (Astana).

Lørdag er der en 23,2 enkeltstart på programmet. Der er en stor stigning midtvejs, og man må forvente, at klassementrytterne vil rulle sig ud.

Løbet slutter søndag med en hård bjergetape.