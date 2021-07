Angriber Tour-kongen: Som at se Armstrong

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): Med suverænitet følger skepsis. Sådan er det i cykelsport.

Når en rytter på forunderlig vis har erobret den gule trøje og spillet kispus med konkurrenterne, kommer tvivlen snigende. Eller galopperende.

Det kan samtlige vindere af løbet de seneste 25 år skrive under på. Også Tadej Pogacar, der vandt efter en nærmest overjordisk enkeltstart sidste år - og i år ifølge Ekstra Bladets Tour-ekspert, Michael Rasmussen, allerede har afgjort løbet efter weekendens bjergetaper.

Specielt lørdag, da han satte sit dræbende angreb ind på Col de Romme og slog opstigningsrekorden på bjerget, har fået cykelsportsiagttagere til at rynke brynene.

Det bliver fremhævet, at Pogacar omgiver sig med chefer på UAE, der mere eller mindre alle har en fortid med doping eller som chefer for kendte dopingsyndere.

Først og fremmest de to øverste UAE-bosser, Mauro Gianetti og Matxin Fernandez. Gianetti var døden nær i 1998 efter at have dopet sig med PFC, og han blev efterfølgende team manager på Saunier-Duval for de dømte doping-syndere Riccardo Riccò, Juan José Cobo og Leonardo Piepoli. Et hold, hvor Fernandez var sportsdirektør.

Og sørme om ikke også, at holdets læge, Iñigo San Millán, arbejdede for Saunier Duval og senere for Astana. Det var da Andrei Kaschekin og Alexandre Vinokourov begge testede positiv for bloddoping i 2007.

Den evige skeptiker og tidligere Festina-træner Antoine Vayer kalder kort og godt Pogacar for Pogastrong - med slet skjult henvisning til dopingsynderen Lance Armstrong.

Og netop sammenligningen med Armstrong har også Michaël Degré, der er redaktør på den belgiske avis L'Avenir, fundet frem.

Under overskriften, 'Jeg anklager (ikke)', gør han faktisk det modsatte. Han skriver, at Pogacars kørsel giver mindelser tilbage til 1999, da Armstrong startede sit Tour-regime. Også han refererer til UAE-chefernes tvivlsomme fortid, men erkender, at der mangler beviser. Derfor slutter han af med:

'Så nej, jeg anklager ikke. Men jeg går i stedet ind og ser Wimbledon.'

Den meget velanskrevne franske L'Équipe-journalist Philippe Brunel, har i et interview med Ouest France bekendtgjort, at han er færdig med at dække Tour de France. Af flere grunde, men blandt andet på grund af gamle dopingsynderes indflydelse på unge talenter som Pogacar.

UCI-præsident David Lappartient hopper dog ikke med på kritiker-vognen

- Så snart en præstation er ud over det normale, opstår mistanken med det samme. Fra det øjeblik bliver alt gjort for at sikre, om rytteren er til at stole på eller ej, og så længe alle systemerne virker, og prøverne er negative, så har jeg ingen grund til at mistænke resultatet, siger han i et interview.

Tadej Pogacar og resten af favoritfeltet kan efter hviledagen mandag se frem til en sprinteretape tirsdag, mens mægtige Mont Ventoux venter to gange onsdag.