Anholdt efter hærværk mod storhold

Det er ikke alle, der bryder sig lige meget om den britiske kemivirksomhed Ineos.

Det fik cykelholdet af samme navn at føle i Belgien, hvor man fik overmalet seks af holdets køretøjer herunder både bil, bus og lastbil med grøn maling.

'Ineos vil falde' stod der malet med grønne bogstaver på køretøjerne, og efterfølgende er fire personer blevet anholdt i den belgiske by Deinze, skriver Het Nieuwsblad.

Artiklen fortsætter under opslaget..

Bekræftet: Kemi-milliardær køber Team Sky og skifter holdnavn

Det er endnu uvist, om de anholdte personer tilhører en organisation, men ifølge mediet skyldes protestaktionen, at Ineos i øjeblikket er i færd med at opføre et anlæg til at producere plastic ved havnen i den belgiske by Antwerp.

Ineos er Europas største producent af plastic, og derfor vakte det også opsigt, da de i marts sidste år annoncerede det store sponsorat af det britiske cykelhold, der inden da gik under navnet Team Sky.

Især fordi holdet indtil da brystede sig af at være klimaforkæmpere gennem samarbejde med blandt andre National Geographic og Verdensnaturfonden om at bremse verdens overforbrug af plastic.

Det kan du læse mere om nedenfor.

Grotesk kampagne-koks: Ny sponsor er gigantisk klima-synder

Froome i kovending - fedter for sponsor

Superligaen Indefra: Populær AGF-profil mod exit