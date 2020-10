Anklage: DCU-boss ignorerede coronaregel

Dansk cykelsports førstemand hyldede arrangør for at tage faren for coronasmitte alvorligt - og skaffede sig derpå i strid med reglerne selv adgang uden en negativ coronatest, siger kilder

For nylig afslørede Ekstra Bladet, at kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD) ved de danske mesterskaber i mountainbike i september nægtede at følge kravet om en negativ coronatest.

Nu viser det sig, at de syv-otte kontrollanter ikke var de eneste i målområdet, der ikke kunne dokumentere, at de var fri for smitte.

Det gjaldt også formanden for Danmarks Cykle Union, Henrik Jess Jensen, oplyser kilder til Ekstra Bladet. Formanden hyldede ellers i optakten til DM-stævnet den lokale arrangør i Viborg for at tage faren for coronasmitte alvorligt.

Det skete med en støtteerklæring til arrangøren, Jens Andersen, da han forgæves kæmpede for at holde de ikke-testede ADD-kontrollanter ude af stævneområdet.

‘Jeg er helt enig i dine betragtninger. Og jeg er glad for, at I på vegne af DCU tager jeres ansvar så alvorligt, som I gør’, skrev Henrik Jess Jensen i en mail til Jens Andersen.

‘Det er vigtigt, at vi følger Covid-19-protokollen - allesammen. Ellers frygter jeg for, at det går ud over megen idræt og sport i den kommende tid,’ lød det videre i mailen.

Ekstra Bladet har gennem flere dage og ad flere kanaler forgæves søgt at få en kommentar fra Henrik Jess Jensen. Han har skriftligt fået hele sagen forelagt og er blevet opfordret til at dokumentere, at han faktisk - i modstrid med Ekstra Bladets oplysninger - var testet negativ i en test foretaget højst fem dage før stævnet, der fandt sted 6. september.

Henrik Jess Jensen har været formand for Danmarks Cykle Union siden 2016. Han er også vicepræsident for det europæiske cykleforbund UEC. Foto: Ernst van Norde.

Henrik Jess Jensen har ikke reageret på vores gentagne henvendelser, og det samme er tilfældet for Michael Lajer, som var chefkommissær ved stævnet. Det var ifølge kommissær Ole Olsen, som sad i juryen ved stævnet, netop Lajer, der sikrede DCU-formanden adgang, selv om Jess Jensen ikke levede op til det adgangskrav, han selv havde hyldet og forsvaret.

- Jeg ved, at chefkommissæren skulle ud og hjælpe formanden ind, for han havde ikke en negativ coronatest med sig, siger Ole Olsen til Ekstra Bladet.

- Chefkommissæren sagde til mig, at han var blevet ringet op af formanden, som lige havde opdaget, at han skulle have sådan en test, og det havde han ikke.

- Chefkommissæren skulle så hjælpe ham ind. Jeg sagde til Lajer, at jeg syntes, det var forkert. Om han så faktisk hjalp formanden ind, ved jeg ikke, men formanden var da inde, for jeg snakkede med ham, og han delte medaljer ud, siger Ole Olsen.

Han fortæller, at hele stævneområdet i Viborg var spærret af, og at man ikke kom ind, hvis man ikke kunne forevise en negativ coronatest, der var højst fem dage gammel. Alle fik et armbånd på, når de havde fremvist deres test, og så kunne de gå ud og ind, fortæller Ole Olsen.

- Hvis vi andre skal gå så meget igennem for at komme ind, så skal han vel også? Det væsentligste er dog, at klubbens tilladelse til at afholde sådan et arrangement er bundet op på, at man har de her ting i orden, siger Ole Olsen.

Overlevede stormvejr

Henrik Jess Jensen har solid opbakning i Danmarks Cykle Union, selv om kritikken af hans lederskab har været udtalt gennem de seneste måneder. Foto: Ernst van Norde.

Henrik Jess Jensen sled sig i juni med succes gennem et internt opgør i unionen efter flere ugers mediestorm i kølvandet på DCU’s overraskende brud med tidligere direktør og chef for etapeløbet Danmark Rundt, Jesper Worre.

På unionens kongres 21. juni fik Jess Jensen flertallets opbakning, og der blev luget ud i bestyrelsen, så hans position kun blev styrket trods de eksempler på magtmisbrug og nepotisme, som Ekstra Bladet havde bragt frem i lyset.

Blandt andet stod Jess Jensen anklaget for i 2018 at have presset daværende kvindelandstræner Catherine Marsal til at udtage hans datter til landsholdet. Han bragte også sig selv i skudlinjen ved først egenhændigt at yde rabat på licens til et schweizisk hold for så siden at købe en kostbar racercykel af holdet til datteren til fordelagtig pris.

- Hvis der bare er lidt rigtigt i alt det, der er blevet skrevet om DCU, så synes jeg, at der er et problem. Men Henrik Jess Jensen fik talt sig ud af det på kongressen, så det er jo godt for ham, siger DCU-kommissær Ole Olsen til Ekstra Bladet.

- Er det også godt for dansk cykling?

- Nej, det synes jeg ikke.

