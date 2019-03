Anklager stjernesprinter: Tæv og trusler mod eks-konen

I en spurt kunne han snildt uddele stød til højre og venstre.

Noget tyder desværre på, at den feterede italienske supersprinter Mario Cipollini har taget de voldelige unoder med sig over i sit privatliv.

I alt fald har hans ekskone, Sabrina Landucci, anmeldt sin tidligere gemal for at have stalket og overfaldet hende, ligesom han skulle have truet hendes nye partner, den tidligere fodboldspiller Silvio Giusti.

En efterforskning er afsluttet, og anklageren i Lucca, Sara Polino, har åbnet for en afhøring af cykelstjernen den 20. marts, hvorefter en dommer skal bedømme, om der er grundlag for en egentlig retssag.

Det skriver Corriere della Sera.

Anklagerne daterer sig tilbage til slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017, og i sin anmodning om forhøret har anklageren påstået, at Cipollini fysisk angreb sin tidligere hustru med slag og spark, ligesom han truede hende på livet.

Cipollini og Landucci blev gift i 1993 og har to døtre sammen. De blev skilt i 2005 lige efter, at Cipollini annoncerede afslutningen på sin karriere.

Et af overfaldene skete på det sportscenter, hvor hun arbejder.

- Han overfaldt mig foran mine kolleger og kunder, har hun fortalt.

- Han greb mig om nakken og hamrede mit hoved ind i væggen. Jeg fik skader og måtte på skadestuen. Men det gjorde næsten mere ondt, at hans optræden var så voldelig. Jeg er stadig oprevet over det.

Mario Cipollini vinder en af sine 42 etapesejre i Giro d'Italia. Foto: Ritzau Scanpix

Cipollini risikerer mellem to og seks års fængsel for vold og desuden en straf mellem et halvt og fire år for trusler.

Italieneren var en farverig skikkelse i cykelfeltet især i 90’erne, og han kunne række hænderne i vejret 170 gange efter at have krydset målstregen først, heriblandt ved VM i 2002. 42 gange triumferede han på etaper i hjemlandets Giro d'Italia.

Men han havde også en mørkere side, og han blev i 2000 udelukket fra Vuelta a España efter at have slået den spanske rytter Francisco Cerezo i ansigtet.

Hans navn dukkede også op under dopingoperationen Puerto som klient hos dopinglægen. Han blev aldrig sanktioneret for doping men senere viste en gennemgang af blodprøver fra 1998-udgaven af Tour de France, at han dengang testede positiv for EPO.

Nu kan meget altså tyde på, at sprinteren groft har overskredet en helt anden målstreg.

Se også: Sagan er slet ikke alene: Disse tosser blev også kylet ud af Touren

Se også: Provokerende Cipollini chokerer med nøgen-svar