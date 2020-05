Anklaget for vold: - Hun råbte og skreg ad mig

Retten i Glostrup (Ekstra Bladet): Tirsdag fortsatte den langtrukne voldssag fra Seksdagesløbet tilbage i begyndelsen af 2019, da løbets daværende direktør, Michael Sandstød, og den kvindelige cykelrytter Michelle Lauge Quaade røg i flæsket på hinanden.

Og heller ikke tirsdag blev der afsagt dom i sagen.

Ingen af parterne vil fortsat give sig i sagen. Michael Sandstød nægter sig stadig skyldig. Den anklagede føler ikke, der er videre belæg for at dømme ham for vold i sagen mod cykelrytteren Michelle Quaade. Sidstnævnte påstår dog stadig det modsatte.

Undervejs i retsmødet fremgik det ellers tydeligt, at der var sket en voldsom konfrontation mellem de to parter. Forsvarsadvokaten og Michael Sandstød selv påpegede og antydede, at den tidligere direktør for Seksdagesløbets indgriben mod offeret skete på baggrund af aggressive tilråb forinden fra Michelle Quaade.

Michael Sandstød tiltalt for vold mod kvinde

Hvem tog fat i hvem?

Uenigheden undervejs var stor. For hvem tog fat i hvem? Michael Sandstød mener, at Michelle Quaade gik op i hovedet på ham og råbte og skreg. Samtidig blev der ifølge den anklagede trommet på brystet på ham fra offerets side.

Der blev dog på intet tidspunkt fra Michael Sandstøds lejr nævnt ordet ’selvforsvar.’

Til gengæld var historien en anden fra Michelle Quaades side. Hun fortalte undervejs, at hun måtte en tur på hospitalet og havde store smerter efterfølgende i både arm og skulder. Skulderen blev revet en smule af led, mens de blå mærker på offerets arm ikke var til at tage fejl af.

Et vidne i sagen fortalte dog undervejs, at Michael Sandstød tog fat i Michelle Quaades arm undervejs i den voldsomme episode. Ifølge vidnet varede sekvensen dog kun et sekund. Alligevel var der både sår, blod og blå mærker efter Michael Sandstøds handling.

'Hvem bed hvem?'

Forsvarsadvokaten brugte undervejs udtrykket ’hvem bed hvem?’ med reference til en situation med en pædagog og et barn, og det er måske det spørgsmål, som man sidder tilbage med efter retssagen tirsdag eftermiddag.

Anklagemyndigheden mente, at Michael Sandstød burde straffes med en betinget fængselsdom på op mod ti dage. Forsvarsadvokaten mente dog, at 51-årige Sandstød kun burde straffes med en bøde.

Den endelig dom vil blive afsagt onsdag klokken 13.00.

