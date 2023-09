Ansætter sønnen

Nicolas Vinokurov rykkes op på World Tour-niveau.

Den 21-årige cykelrytter er søn af Alexandre Vinokurov og skal de kommende to sæsoner køre under sin far på Astana-mandskabet.

Det skriver holdet i en pressemeddelelse.

- At tage skridtet op på World Tour-holdet er noget, jeg har drømt om, siden jeg var barn. Astana Qazaqstan Team er som en familie for mig, da jeg er vokset op med holdet.

- Mine mål er at hjælpe holdet med at få succes og opnå gode resultater. Jeg er meget motiveret og glæder mig til næste år, siger Nicolas Vinokurov, der bliver hevet op fra udviklingsholdet sammen med holdkammeraten Harold Martin Lopez.

Glad far

Farmand Alexandre, der er general manager på mandskabet, glæder sig over aftalen.

- To sæsoner efter oprettelsen af vores udviklingshold kan vi se, at projektet fungerer rigtig godt. Yderligere to ryttere er klar til World Touren.

- Nicolas og Harold Martin har arbejdet hårdt for at gøre deres drøm til virkelighed. De er stadig meget unge, men jeg tror, det er det rigtige tidspunkt for dem at slutte sig vores hold.

- Nicolas har nogle vigtige resultater på nationalt og kontinentalt plan, lyder rosen fra Alexandre Vinokurov, der selv kørte flere sæsoner på holdet fra Kasakhstan og undervejs blev knaldet for brug af doping og afsonede to års karantæne.