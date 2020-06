Armstrong dybt rørt: ‘Jeg elsker ham’

Han pruster af foragt for Carlos Sastre, som i hans øjne var en uværdig vinder af Tour de France 2008. Han hvæser over Ivan Basso, som kunne smyge sig som en ål gennem dopingskandalerne, mens landsmanden Marco Pantani blev ofret og i dag er ‘fucking død’.

Han kvaste Emma O’Reilly og tilsvinede Betsy Andreu, sagsøgte David Walsh og mobbede og udstødte Filippo Simeoni og Christophe Bassons af det professionelle felt. Og han drev det amerikanske Tour-ikon Greg LeMond til fallittens rand. Blandt andet.

Han var skrupelløs. I sine velmagtsdage som Tour-konge tromlede Lance Armstrong enhver opposition ned med mobning, trusler og beskidte kneb. Som hans tidligere holdkammerat Floyd Landis udtrykker det i den nye ‘Lance’-dokumentar på ESPN: ‘Lance er en barsk, hård motherfucker’.

Men den hårdkogte texaner har et blødt punkt: Jan Ullrich, hans tyske ærkerival.

- Jeg elsker ham, siger Armstrong i sidste afsnit af dokumentaren og mister mælet, mens tårerne presser på. I det meste af et minut kan han ikke tale på grund af følelser, der trænger sig på.

Hans erklæring falder som svar på spørgsmålet om, hvorfor han i august 2018 rejste til Europa for at støtte sin gamle rival, der da var forsumpet i et livtag med alkohol og stoffer. En bedrøvelig deroute, der endte med indlæggelse på et psykiatrisk hospital i Tyskland.

- Han var den vigtigste person i mit liv. Ingen (ryttere i feltet, red.) skræmte mig, ingen motiverede mig. De der andre gutter i feltet … ikke for at være respektløs, men de drev mig ikke tidligt ud af sengen om morgenen.

- Han fik mig til at stå tidligt op. Det hele er bare noget fucking rod, siger Armstrong, mens pressefotos af Ullrich i håndjern i politiets varetægt løber over skærmen.

- Hans situation og min situation er meget ensartede. Han havde alt, hvad jeg havde. Børn, hustru, penge. Men det var ikke nok til at holde sammen på hans liv.

- Og det var denne fucking sport, der gjorde det ved ham. Og medierne lod det ske, siger Armstrong.

Jan Ullrich med Lance Armstrong på hjul på Col de Joux Plane i Tour de France 2000. Foto: Photosport Int/REX

Han fremhæver det paradoksale i, at den dopingdømte Ivan Basso glorificeres i Italien, mens samme nation tillod, at Marco Pantani gik i hundene.

- Han (Ivan Basso, red.) er ikke anderledes end os, og han bliver gjort til et idol. Men Pantani blev vanæret og smidt ud af sporten, og nu er han død. Fucking død!

- I Tyskland bliver Erik Zabel og Rolf Aldag gjort til idoler, men Jan Ullrich vanæres og får sit liv fucking ødelagt. Hvorfor?, spørger Armstrong, som ikke er helt opdateret, når det gælder de tyske ryttere, idet Erik Zabel bestemt ikke omkostningsfrit har indrømmet doping.

Når det gælder USA, fremhæver Armstrong sin nære ven og holdkammerat George Hincapie som en dopingsynder, der er taget til nåde, men hans selv har betalt en høj pris.

- Han glorificeres, og han inviteres til løb, kommer på tv og folk køber hans lort (Hincapie ejer et sportstøjsfirma, red.). Men jeg bliver vanæret og tilintetgjort. Det er fucking bullshit, siger Armstrong og angiver sin frustration til at være grunden til, at han ville vise sin støtte til Ullrich.

Armstrong erkender, at det ‘ikke var en god rejse’, men han forklarer sig ikke nærmere. Jan Ullrich har i mange år levet i en slags eksil i Schweiz, men har nu bopæl på Mallorca.

Landis forsvarer Lance

Floyd Landis interviewes af Ekstra Bladet på en bar i Paris på sidste dag af Tour de France 2016. Det var da ti år siden, Landis lod sig hylde i den gule trøje i Paris og siden mistede den på grund af en positiv dopingprøve. Foto: Claus Bonnerup.

I løbet af få år gik Lance Armstrong fra at være en af de mest elskede til en af de mest hadede personer på planeten.

Nedturen begyndte for alvor, da hans tidligere holdkammerat Floyd Landis besluttede sig for at fortælle sandheden om de triumfer, som det amerikanske US Postal-hold fejrede fra 1999 og frem, og i dokumentaren ‘Lance’ tøver den vanærede hovedperson ikke med at sende en bitter hilsen til sin tidligere hjælperytter.

- Det hele kunne have været værre! Jeg kunne være Floyd Landis og vågne op som en lort hver eneste dag, siger Armstrong.

Landis forsvarer derimod Armstrong i spørgsmålet om rimelighed i den straf, Armstrong har fået. Han er udelukket på livstid, mens flere af dem, han dopede sig sammen med, og som siden vidnede mod ham, slap med et halvt års karantæne i vinterhalvåret.

- Lance opfandt ikke doping. Det var ikke hans idé, og han burde ikke behandles anderledes bare fordi, han er en bedre atlet, siger Landis og fremhæver den tidligere US Postal-rytter Jonathan Vaughters, som i dag er en fremtrædende antidopingforkæmper.

- De tog de samme stoffer, og jeg forstår ikke, hvordan den ene ender med at blive en Messias, der løser dopingproblemet, mens den anden bliver udstødt, siger Landis.

Dokumentarfilmen ‘Lance’ bliver sendt på ESPN i to afsnit. Det første blev sendt 25. maj, og det andet sendes 1. juni. Dokumentaren kan ses på ESPN Player i Danmark. Nye brugere har adgang til en gratis prøveperiode på syv dage, oplyser ESPN.

