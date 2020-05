Armstrong kaldte hende 'luder': Nok det værste jeg har gjort

I sine velmagtsdage misbrugte Lance Armstrong samvittighedsløst sin magt til at tryne sine modstandere, men én gang gik han over stregen, fortæller han nu

Ingen kom ustraffet Lance Armstrong på tværs, da han sad tungt på Tour-tronen og udøvede nærmest enevældig magt over professionel cykelsport. Talrige kritikere blev slæbt i retten, mistede deres arbejde eller blev hængt ud i medierne af den texanske verdensstjerne.

Han har sagt undskyld til mange siden dengang. Han var en idiot. Et røvhul. Det har han sagt højt igen og igen, og det gør han også i den mere end tre timer lange dokumentar ‘Lance’, som amerikanske ESPN sender første afsnit af mandag.

Kun i glimt sporer man imidlertid i den noget langstrakte dokumentar oprigtig anger og bitter fortrydelse. Tydeligst, da han sætter ord på det, han fortryder allermest, nemlig at han sværtede en tidligere betroet medarbejder til i fuld offentlighed og kaldte hende ‘luder’.

- Den er nok den måde, jeg behandlede Emma O’Reilly på. Den måde, jeg talte om hende på, siger Lance Armstrong i dokumentaren, som Ekstra Bladet har haft lejlighed til at gennemse i sin helhed.

- Det er nok det værste, jeg har gjort, siger Armstrong og nikker for at bekræfte sig selv.

Emma O’Reilly var massør på US Postal-holdet, som Armstrong var ubestridt leder af. Hun var vidne til det omfattende dopingbedrageri, som foregik på holdet i 1999 og 2000, og hun fortalte om det i 2003 til journalisten David Walsh.

En skarp reaktion fra Armstrong var forventelig, men at han offentligt skulle stemple hende som en alkoholiseret luder, der for penge opdigtede historier om Armstrong, kom bag på de fleste.

Til medierne lod han forstå, at O’Reilly var blevet fyret fra US Postal på grund af ‘upassende opførsel’, og at hun var rasende på holdet og derfor var på hævntogt.

- At kalde en kvinde for ‘luder’ er totalt uacceptabelt. Det er svært at opføre sig værre end det, siger Armstrong i dokumentaren.

- Jeg sagde det, fordi jeg var en idiot, og fordi, jeg var gået i fuldstændig angrebstilstand. Jeg ville have sagt hvad som helst (hvis det havde virket som forsvar, red.), siger Armstrong og forklarer, at han i sadlen var ubarmhjertig og kompromisløs i enhver henseende.

Men den personlighed kom ham ikke til gode, når det gjaldt forholdet til mennesker, han ikke kørte om kap med i cykelløbene, erkender han nu.

Emma O’Reilly blev udstødt af sporten og fik sin tilværelse lagt i ruiner. Hun tilgav dog siden Armstrong og lod ham tilmed skrive forordet til sin erindringsbog, ‘The Race to the Truth’.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tilgiver ham aldrig

Stadig forbitret over Armstrongs svinestreger er Betsy Andreu, som er gift med den tidligere US Postal-rytter Frankie Andreu.

Ægteparret hævder at have været vidne til Armstrongs dopingtilståelse på et hospital i Indiana allerede i 1996, da han blev diagnosticeret med kræft og svarede beredvilligt på en læges spørgsmål om, hvorvidt han havde brugt præstationsfremmende stoffer.

Betsy og Frankie Andreu aflagde i 2005 under ed forklaring om ‘hospitals-episoden’, og det førte til en fejde, der endnu i dag raser. Især Betsy fører vedholdende kampagne mod Armstrong, som aldrig har anerkendt, at hun taler sandt om tilståelsen i 1996.

I dokumentaren afviser Armstrong atter at imødekomme Andreu. Nu afviser han hende imidlertid ikke som tidligere som en utroværdig, hysterisk kælling.

- Hvis alle bliver lykkeligere af, at jeg siger, at det skete, så siger jeg bare det. Men jeg må også være helt ærlig og sige, at jeg ikke husker, at det skete, siger Armstrong i dokumentaren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slog skånselsløst tilbage

En tredje kvinde, der har mærket Lance Armstrongs hævntørst, er Kathy LeMond, som er gift med Tour-legenden Greg LeMond.

Da LeMond i 2001 udtalte skepsis over for kræftoverleveren Armstrongs mirakuløse comeback fra gravens rand, slog Armstrong skånselsløst tilbage og ruinerede ægteparret i kraft af sin magt over cykelfabrikanten Trek, som også producerede LeMond-cykler.

- Det er den magt, Lance har. Det er ikke nok at lukke munden på folk. Han ønsker at ødelægge folks liv, sagde Kathy LeMond engang.

LeMond-ægteparret har efter Armstrongs tilståelse af doping vundet fornyet fodfæste i erhvervslivet. Greg LeMond arbejder desuden som kommentator for Eurosport.

Dokumentarfilmen ‘Lance’ bliver sendt på ESPN i to afsnit. Det første 25. maj, og det andet 1. juni. Dokumentaren kan ses på ESPN Player i Danmark og resten af Europa. Nye brugere har adgang til en gratis prøveperiode på syv dage, oplyser ESPN.

