Armstrong ville redde dansk cykel-legende

Da det så mørkest for Brian Holm midt i dennes kræftsygdom, rakte den texanske superstjerne Lance Armstrong ud og tilbød at flyve danskeren til USA for at få behandling, hvis han blev opgivet af de danske læger

Det så dystert ud for Brian Holm i 2004, da han fik en af de værste meldinger, man kan få: Du har kræft.

Den i dag 60 år gamle forhenværende cykelrytter og sportsdirektør, fik konstateret tarmkræft, og udsigterne til at overleve var ikke gode.

- Jeg havde fået at vide, det ikke så så godt ud. Statistikkerne sagde, jeg havde 47% chance for at overleve, fortæller han til Ekstra Bladet.

Sygdommen var hård ved kroppen, men det var den i den grad også for hovedet, fortæller Holm.

Mit hoved var ved at eksplodere. Der foregår nogle ting oven i hovedet, når du får sådan noget at vide. Det må været den ultimative form for stress.

Armstrong ville flyve ham til USA

Midt i de mørke tider, rakte superstjernen Lance Armstrong hånden ud til Holm.

Den i dag detroniserede amerikaner var dengang på toppen af sin karriere, men havde selv lidt af testikelkræft i 1990’erne.

Deres fælles lidelseshistorie fik ham til at komme med et gavmildt tilbud til Holm

- Han skrev bl.a., at hvis jeg blev opgivet af lægerne herhjemme, ville han betale for, at jeg kunne komme over og få behandling af lægerne i USA.

Ud over Armstrong fremhæver Brian Holm Michael Rasmussen som en af de ryttere, der dengang var bedst til at række ud, da han var syg.

Brian Holm har været aktiv i støtten for kræftramte, siden han selv blev ramt af sygdommen i 2004. Foto: Henning Hjorth

Cykelfest i kampen imod kræft

Tilbuddet fra Armstrong blev heldigvis aldrig efterprøvet.

For Holm blev som bekendt rask efter sin sygdom, men den forandrede ham som menneske.

Han stiftede efterfølgende foreningen Lanterne Rouge, der er sat i verden for at hjælpe kræftramte med at komme på cykelferie på Mallorca.

Foreningen sælger bl.a. cykeltøj, men er også aktiv i gadeløbet i Charlottenlund, der afvikles mandag aften med WorldTour-stjerner som Michael Mørkøv og Casper Pedersen på startlisten.

Her sponsorerer foreningen motionsløbet, der køres umiddelbart inden eliten, hvor formålet er at støtte kampen imod kræft.

- I starten var det sådan et kendisløb med Mads Mikkelsen, Paw Henriksen og Lars Løkke Rasmussen. Men nu går det hurtigere, og det er mere et løb for elitemotionister. Så kan kendisserne komme og få sig en øl i stedet. Så det har udviklet sig meget de seneste 10 år.

- Der er god energi i luften, det er som at være til travderby i Klampenborg, forklarer Holm afslutningsvis med et grin.

Tour de Charlottenlund afvikles i den københavnske forstad mandag aften. Motionsløbet starter klokken 18 og eliteløbet køres 19:10.