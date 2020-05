Armstrongs frygt: Gav doping næring til kræften?

I en dokumentarfilm erkender Lance Armstrong, at han var dopet allerede som nyprofessionel - og udtaler frygt for, at hans forbrug af væksthormon nærede den kræft, der nær slog ham ihjel

Syv sejre i Tour de France er strøget fra Lance Armstrongs resultatliste på grund af doping, men hans præstationer tidligt i karrieren kan han stadig prale med. Det gælder blandt andet to etapesejre i Touren, sejr i forårsklassikeren Flèche Wallonne og ikke mindst VM, som han vandt i 1993 som den yngste nogensinde.

Nu indrømmer Armstrong imidlertid, at han var dopet fra første færd som professionel. Samtidig udtrykker han frygt for, at hans dopingforbrug kan have næret den kræftsygdom, der nær slog ham ihjel i 1996.

Udtalelserne falder i en dokumentarfilm i to afsnit, som sendes på sportskanalen ESPN 25. maj og 1. juni.

- Jeg var nok 21 år, siger Armstrong i dokumentaren ifølge britiske The Sun, da han bliver spurgt om, hvornår det hele begyndte.

- Det var min første professionelle sæson. Det var kortison, siger Armstrong, som blev professionel på det amerikanske Motorola-hold i august 1992 efter OL i Barcelona. Han fyldte 21 år måneden efter.

Kortison er et stof, som tidligere dopingbrugere som David Millar og Michael Rasmussen har beskrevet som yderst præstationsfremmende.

At Armstrong allerede i 1992 brugte doping, bekræfter, hvad journalisten Juliet Macur afslørede i den højt roste Armstrong-biografi ‘Cycle of Lies’, som udkom i 2014.

I bogen fortæller hun med Armstrongs daværende massør, John Hendershot, som kilde, at Armstrong uden tøven sprang ombord på dopingvognen, da han blev professionel. Ved starten på 1993-sæsonen var han på epo, væksthormon, blodfortyndende medicin, amfetamin, kortison, smertestillende medicin og testosteron, lyder det i bogen.

Armstrong hævder dog i den nye dokumentar, at han kun i en afgrænset periode i karrieren brugte væksthormon. Det var i 1996, som var året, da det blev konstateret, at han led af fremskreden testikelkræft.

Kræften havde bredt sig til hjerne, mave og lunger, og han blev ikke spået stor chance for at overleve. I dag spekulerer Armstrong på, om hans brug af væksthormon kan have næret kræften.

- Jeg kender ikke svaret, men jeg ville bestemt ikke afvise det. Som jeg ser det, så fremmer det væksten af det gode i kroppen, men giver det ikke mening, at hvis der er noget dårligt derinde, så vil det også vokse?, spørger Armstrong i dokumentaren.

Armstrong blev fældet som dopingsynder, da hans tidligere ven og holdkammerat Floyd Landis i 2010 i detaljer afslørede det avancerede dopingprogram, der i syv år ledte Armstrong frem til sejr i Tour de France.

Afsløringen førte til Armstrongs bratte fald fra popularitetens tinde og kostede ham samtidig millioner og atter millioner af dollar i tabte sponsorindtægter. Hadet til Landis lader han gerne komme til udtryk i den nye dokumentar.

- Det hele kunne have været værre! Jeg kunne være Floyd Landis og vågne op som en lort hver eneste dag, siger Armstrong ifølge The Sun.

Jakob Mørkeberg, der er videnskabelig seniorkonsulent i Anti-Doping Danmark, har ikke i forskningen kunnet finde belæg for, at væksthormon skulle kunne fremme den kræftform, Lance Armstrong blev ramt af.

- Der er studier, som linker brug af væksthormon til nogle typer cancer, såsom knogle og blærecancer. Desuden ved man, at epo kan fungere som vækstfaktor for nogle typer cancerceller, skriver Mørkeberg i en mail til Ekstra Bladet.

- Dog har jeg ikke fundet sammenhæng hverken for epo eller væksthormon i forhold til testikelcancer, lyder det fra Mørkeberg.

