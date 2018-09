Bombe på Astana: Stopper med øjeblikkelig virkning

En overraskelse af de større har ramt Astana.

Holdet med hele fem danskere i stald, Jakob Fuglsang, Michael Valgren, Jesper Hansen, Magnus Cort og Jonas Gregaard, er nemlig blevet en holdkammerat fattigere før tid.

Den blot 24-årige nordmand Truls Korsæth har nemlig valgt ikke blot at stoppe på holdet før tid, men helt at indstille karrieren med øjeblikkelig virkning for at hellige sig sine studier. Det oplyser kilder tæt på Astana over for Ekstra Bladet.

En beslutning, der kommer som en artig overraskelse, idet Astana tidligere på sæsonen havde været indstillet på at forlænge med Korsæth, der da også startede i en række store løb.

Han havde dog problemer med at komme hele vejen til mål, og efter at han i starten af maj udgik på 3. etape af Tour of Yorkshire med sygdom, har han ikke kørt et eneste løb.

Korsæths tilstand har altså været så skidt, at han end ikke kunne fuldføre sæsonen, og norsk TV2 erfarer, at han og Astana den seneste måned har forhandlet om en aftale, så han kunne stoppe før tid.

Men Truls Korsæth valgte altså den udvidede løsning, hvor han helt har indstillet karrieren. Der forelægger endnu ingen grund til den drastiske beslutning.

Truls Korsæth blev cykelrytter ved et tilfælde. En løbeskade tvang ham til genoptræning på en mountainbike, som han hurtigt fattede interesse for. Derefter gik turen hurtigt til landevejen, hvor han især markerede sig på enkeltstart og på de vanskelige klassikerruter.

Astanas pressechef, Sven Jonker, har overfor Ekstra Bladet afvist at kommentere sagen - men han forklarer, at holdet vil udsende en pressemeddelelse omkring Truls Korsæth tirsdag morgen.

I Danmark kender vi også til, at lovende ryttere stopper tidligt. I 2007 stoppede den dengang 23-årige Mads Christensen sin professionelle karriere blot tre år efter, at han vandt VM-bronze som U23-rytter. Han genoptog senere karrieren og kørte siden blandt andet tre sæsoner for Team Saxo Bank.

