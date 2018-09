Ærlig mega-stjerne chokerer: Min sport er kedelig

Fænomenet Peter Sagan gider ikke at se cykling på tv. Han mener, at det er spild af tid

Super-sprinteren Peter Sagan siger tingene ligeud og har således altid været god for en sjov kommentar eller to.

Nu er ingen undtagelse, da han i komiske vendinger gør tykt grin med underholdningsværdien i sin egen sport.

- For mig er det en kedelig sport, og jeg er en fan. Jeg ser kun de sidste fem kilometer, fortæller Sagan til cyclingweekly, inden han uddyber:

- Hvis jeg ser et 200 kilometer langt løb i tv, kigger jeg igen ved 100 kilometer før målstregen, og løbet er stadig det samme. Og 20 kilometer før målstregen - det samme. Og fra 100 til 20 er der gået to timer, og du er foran fjernsynet, uden at noget sker.

Ud fra de seneste meldinger må vi da håbe, at den alsidige stjerne finder det sjovere at udøve den hårde sportsgren end at glo på kollegerne foran flimmerkassen.

Noget kan da også tyde på det.

Slovakken har konsekvent været indehaveren af den grønne pointtrøje i Tour de France siden 2012 - dog med undtagelse af en enkelt svipser i 2017.

Artiklen fortsætter under billedet..



Peter Sagen har vundet 11 etaper i Tour de France, hvilket har kastet seks grønne trøjer af sig. Foto: Christophe Ena/AP

Her blev den 26-årige super-sprinter smidt ud af det prestigefyldte løb, da UCI mente, at han i afslutningen af fjerde etape forårsagede det styrt, som førte til, at konkurrenten Mark Cavendish måtte en tur på hospitalet med et brækket kraveben.

Sagan og hans hold, Bora-Hansgrohe, var dog langt fra tilfredse med afgørelsen og indberettede således sagen over for Den Internationale Sportsdomstol - CAS.

Inden den nåede så vidt, indrømmede UCI dog, at diskvalifikationen beroede på en fejl.

- Efter at have set materialet, som er kommet frem i CAS-høringerne, inklusive videomateriale, der ikke var tilgængeligt på tidspunktet for juryens diskvalifikation af Peter Sagan, er parterne blevet enige om, at styrtet var uheldigt og uforsætligt, og at UCI-kommissærerne tog deres beslutning på baggrund af deres bedste dømmekraft i situationen, lød det.

Artiklen fortsætter under billedet..



Det blev ikke til meget succes i det spanske for sprint-fænomenet Sagan (tv). Foto: Alvaro Barrientos/AP

Indrømmelsen var tilsyneladende mere end okay for Sagan og mandskabet, som droppede at føre sagen videre.

Senest super-stjernen var i aktion, var under dette års Vuelta a España, hvor det hverken lykkedes ham at vinde en etape eller pointtrøjen.

