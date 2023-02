Asgreen er klar til endagsløb efter sygdom

Den danske cykelrytter Kasper Asgreen måtte i weekenden melde afbud til de belgiske endagsløb Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Brussels-Kuurne på grund af sygdom, men nu er han igen klar til at konkurrere.

Således stiller han tirsdag til start i endagsløbet Le Samyn.

Det oplyser hans hold, Quick-Step, på sin hjemmeside.

Blandt holdets syv deltagere er også Michael Mørkøv og den hollandske sprinter Fabio Jakobsen.

- Le Samyn er et hårdt og teknisk løb med en vanskelig finale, der er perfekt til angreb, så vi bliver nødt til at være opmærksomme på disse træk, for de vil komme, siger sportsdirektør Wilfried Peeters.

- Vi er glade for at have Kasper tilbage, mens Fabio vil være vores chance i tilfælde af en massespurt, så vi håber at få et godt resultat sidst på dagen, tilføjer han.

Belgiske Le Samyn er 209,9 kilometer langt og byder på både brosten og stigninger.

Quick-Step har vundet løbet fire gange siden 2009. Den eneste danske vinder af løbet er Frank Høj, der kom først over stregen i 2000.

Weekendens Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Brussels-Kuurne var startskuddet til en kavalkade af store endagsløb i det belgiske forår med enkelte afstikkere til Italien og Holland.