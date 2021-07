Asgreen fik gul overfrakke: Forståeligt nok

LE CREUSOT (Ekstra Bladet): 7. etape i dette års Tour de France var på forhånd krydset af for Kasper Asgreen.

Han kom planmæssigt med i dagens meget solide udbrud, men havde problemer med at slippe væk fra den, da løbet gik ind i sin finale og måtte 'nøjes' med en femteplads.

Med sine 249 km og solide bakker mindede ruten mest om en forårsklassiker - måske endda Flandern Rundt (minus brosten), som Asgreen endte som vinder af.

Her slog han Tourens øjeblikkelige gule trøje, Mathieu van der Poel, i en spændende spurt, og det var en ny duel mellem de to, der udspillede sig på de franske landeveje.

- Jeg havde en Mathieu van der Poel, der dækkede mig rimeligt solidt af indtil de sidste 15 km. Så langt var jeg ikke efter ham i klassementet. Så at lade mig køre med 60 km til mål, synes han ikke, var en god idé.

- Det havde jeg nok heller ikke, hvis situationen var den anden vej, påpegede Kasper Asgreen i mål.

Udbruddet gjorde, at han avancerede til en tredjeplads i det samlede klassement. Den er til låns, da weekenden byder på to hårde bjergetaper.

Dem vil Asgreen møde med ømme ben, men han synes ikke, at en etape på 249 km - den længste i 21 år - var forkert at have med.

- Der er mange, der mener, at lange etaper bør pilles ud af etapeløb. Det er jeg bestemt ikke enig i.

- Det er, når man kommer ud over 220-230 km, at man begynder at se forskellen på dem, der virkelig har noget bund og motor, og så dem der lige mangler basen, sagde han og forklarede så, hvorfor han og mange andre valgte at angribe meget tidligt for derefter at afgøre det på de sidste bakker:

- Vi kører på en måde, vi synes er sjovt. Det er fedt, hvis folk også synes, at det er sjovt. Jeg har det i hvert fald sjovt med det, ha ha.

