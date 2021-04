Asgreen fremhæver sit holds styrke før slaget i Flandern

Den danske cykelrytter Kasper Asgreen har kørt en fornem sæson for Quick-Step indtil nu, og søndag har han chancen for at vise sig frem igen.

Verdens bedste ryttere triller således ud på vejene omkring den belgiske by Antwerpen, hvor den store klassiker Flandern Rundt udspiller sig.

Det er imidlertid ikke ham selv, der er den oplagte hovedperson, selv om han tidligere har udråbt sig selv som en af favoritterne i klassikerne.

Holdet er styrken, og det er i første omgang kaptajn Julian Alaphilippe, der skal køres for.

- Det er indlysende, at Alaphilippe i højere grad end mig er manden, der satses på. Men jeg føler bestemt ikke, at hans tilstedeværelse lægger en afgørende dæmper på mine muligheder, siger Kasper Asgreen til Politiken.

Han mener derimod, at det er en styrke at kunne mønstre en stærk gruppe af ryttere, og det kan være en fordel mod tidens hotteste navne, Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Mahieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Derfor er han ikke bleg for at klappe til pedalerne på brostenene, hvis chancen opstår. Men han kan også udmærket acceptere det, hvis en af holdkammeraterne tager hovedrollen.

- Hos os er det nu engang sådan, at hvis man har benene og tager chancen, bliver der bakket 100 procent op af de holdkammerater, der sidder bagude.

- Men det er da rigtigt, at vi som oftest er flere i truppen, der håber på at kunne lave noget stort, så det kan komme til at handle om, hvem der først ser sit snit til at smutte af sted, siger Asgreen.

Kasper Asgreen vandt for nylig løbet E3 Saxo Bank Classic efter et imponerende soloridt. Ved den lejlighed viste Quick-Step netop stor holdstyrke og havde flere ryttere med i finalen.

Holdets chef, Patrick Lefevere, sagde ved den lejlighed, at den opskrift skal kopieres i Flandern Rundt, hvor det altså er Wout van Aert og Mathieu van der Poel, der må betragtes som forhåndsfavoritter.

- Vi har helt åbenlyst våbnene til at slå dem. Hvis vi venter til de stejle bakker i finalen, så kan de med deres accelerationer køre fra os. Måske ikke fra os alle, men så bliver det en mod en. Men vores kollektiv er dræbende for dem, lød det fra Patrick Lefevere.