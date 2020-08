Asgreen knuste al modstand: Trøjen skulle blive på holdet

Ingen kunne følge Kasper Asgreen i søndagens danmarksmesterskab i linjeløb.

Quick-Step-kometen var suveræn, da han angreb på sidste omgang og til allersidst kørte fra Riwals Andreas Kron. Efter to år med sejre til holdkammeraten Michael Mørkøv var han selv sulten efter en triumf.

- Det er helt fantastisk. Sidste år blev jeg toer, efter at vi havde kørt et fantastisk cykelløb. Der fik vi Michael i DM-trøjen, og det var vigtigt at holde trøjen på holdet.

- De sidste to år er det blevet min drøm selv at køre i den, mens jeg har kørt med Michael, så jeg er rigtig glad for at have trøjen nu, siger han.

Efter et noget begivenhedsløst løb blev mesterskabet for alvor åbnet med 50 kilometer tilbage af det 198,9 kilometer lange løb i Middelfart.

25-årige Asgreen forsøgte igen og igen at slå hul, og flere gange fik han følgeskab af en stribe konkurrenter, heriblandt verdensmester Mads Pedersen (Trek).

Planen var at gøre de øvrige ryttere udmattede.

- Det er svært at planlægge et mesterskab, når man kommer med tre ryttere. Vi er nødt til at agere i forhold til, hvad de mere talstærke hold gør. Men det var vores forhåbning, at vi ville få et hårdt løb langt udefra, og det blev det. Det var fint for os, siger Asgreen.

Med sig i finalen fik han den kommende Lotto Soudal-dansker, Andreas Kron, og de to fandt ind i et samarbejde. Også det var en del af planen.

- Han var en af de ryttere, vi havde sat kryds ud for inden starten. Han kunne være en god mand at komme afsted med, for han er i god form, siger Asgreen.

Med titlerne som forsvarende danmarksmester i både linjeløb og enkeltstart får han masser af muligheder for at vise dannebrogsfarverne frem i Tour de France, som begynder lørdag 29. august.

I hvert fald hvis han bliver udtaget.

- Det må vi se. Jeg går stadig og venter på et telefonopkald. Men hvis jeg kommer med, vil det være mega fedt at vise trøjen frem første gang i Touren, siger den nykårede danske mester.

