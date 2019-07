Asgreen kørte Fuglsang i sænk: - Det var krig

ALBI (Ekstra Bladet): 34 kilometer til mål, og Deceuninck-QuickStep giver gas på vej ud af en rundkørsel. Det blå tog – iblandet den gule holdkaptajn, Julian Alaphilippe – river feltet i stykker i sidevinden.

Med som den helt store arbejdskraft var Kasper Asgreen, der med sin enorme motor sørgede for, at gruppe nummer to med blandt andre Jakob Fuglsang ikke nåede op og faktisk tabte mere end halvandet minut.

Kasper Asgreen havde dog ikke tanke på, at det var en landsmand, han på den måde kørte ud af klassementet.

- Nej, overhovedet ikke. Jeg tænker på, hvor jeg har mine holdkammerater og ikke andet. Vi havde Elia Viviani, Enric Mas og Julian Alaphilippe med.

- Så det var bare fuld hane, sagde Kasper Asgreen.

Han så det ikke som en impulsiv handling, at der pludselig blev trykket på speederen. For det åbne stykke var åbenlyst egnet til et angreb

- Ja, vi havde luret det på forhånd og tænkt på, at der skulle angribes der, sagde Asgreen på vej til et velfortjent isbad.

Han og en håndfuld ryttere kørte ud – men han ville alligevel ikke sammenligne det med et holdløb, selv om det kunne ligne.

- Det her er mere ude med albuerne. Det er krig. I hvert fald, når man kører med fremme, sagde Asgreen med et smil på læben, der faktisk antydede, at det havde været fedt at sidde i front og køre røven ud af bukserne.

- Jamen, det var det. Og det var let klart lettest, når man kørte med rundt.

I mål måtte holdets sprinter, Elia Viviani, strække gevær til altmuligmanden Wout van Aert fra Jumbo-Visma. Men det betød ikke, at de 34 kilometers forfølgelsesløb havde været skønne spildte kræfter.

- Nej, overhovedet ikke. Vi beholdt trøjen, og vi vandt over et minut i klassementet til Enric.

- Så to ud af tre stjerner herfra. Ha ha.

