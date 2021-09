Asgreen misser medalje

Filippo Ganna er simpelthen MANDEN, når det kommer til enkeltstart.

Søndag stod det nemlig klart, at italieneren tager et år mere som konge af fartdisciplinen, da herrerne dystede i kampen mod uret ved verdensmesterskaberne i landevejscykling i Belgien.

Kasper Asgreen var også med i kampen om medaljer, men endte lige nøjagtigt med ikke at tage metal, da det blev til en fjerdeplads blot to sekunder væk fra bronzen. Mikkel Bjerg, den anden dansker på startlisten, endte som nummer 17.

De to hjemmebanehåb Wout van Aert og Remco Evenepoel tog henholdsvis sølv og bronze.

Inden den første rytter blev sendt afsted, blev Chris Anker Sørensen mindet, efter at den tidligere cykelrytter lørdag døde i Belgien efter at have været involveret i en trafikulykke på en cykeltur.

Det skete i form af et minuts stilhed til ære for tidligere danske klatrer, der var i Belgien for netop at dække VM for TV 2.

Mikkel Bjerg var den første af de to danskere, der blev sendt ud på den lidt over 43 kilometer lange rute. Den tidligere tredobbelte U23-verdensmester i disciplinen kunne dog ikke kæmpe med om de helt sjove placeringer.

Filippo Ganna gjorde det igen. Foto: David Stockman/Belga/AFP/Ritzau Scanpix

I mål var Bjerg nummer fire, og hans fald i den endelige stilling begyndte hurtigt. Kort efter Bjerg rullede over stregen, hamrede Remco Evenepoel i mål i en tid, der så ud til at være langtidsholdbar.

Så var spørgsmålet, om Kasper Asgreen og de øvrige store navne kunne vippe belgieren væk fra den varme stol, som indehaveren af den bedste tid sidder i, indtil den sidste rytter er kommet i mål.

Asgreen bød sig til i medaljekampen med stærke tider undervejs. Den danske mester krydsede stregen med næstbedste tid.

Den danske tempomaskine skulle nu håbe på, at Wout van Aert og Filippo Ganna, der havde sat bedre mellemtider undervejs, ville gå lidt ned på de sidste kilometer, hvis det skulle blive til en medalje.

Men det skete altså ikke. I stedet endte det med endnu en italiensk guldfest.