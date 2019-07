Asgreen retur fra hospitalet: Her er lægens dom

Kasper Asgreen er blevet undersøgt for brud og hjernerystelse, inden han kom tilbage på hotellet

REIMS (Ekstra Bladet): Kasper Asgreen er tilbage fra hospitalet.

I en quickStep-bil ankom han på Hotel Campanile i Reims kl. 20.13 og gik direkte ind i holdbussen, hvor han skulle hente sine ting. Der var ikke den store lyst til at tale med pressen.

Det havde dog holdets læge Philip Jansen, der lidt efter gjorde status uden for bussen:

- Vi har scannet hans hoved, hans nakke og hans skulder. Alt ser ud til at være i orden. Vi vil tjekke igen i nat, og så må vi se i morgen, om han kan starte, sagde Philip Jansen, der også forsikrede, at Asgreen vil blive tjekket for hjernerystelse flere gange inden en eventuel start.

Kasper Asgreen Deceuninck - Quick-Step ankommer til hotellet efter undersøgelse på hospitalet efter sit styrt på 3. etape. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

- Han har det faktisk godt. Det var et voldsomt styrt, men han reagerer fint. Han er en af de hårdeste fyre, der har kørt på cykel. Så jeg er sikker på, at han vil komme sig, lød meldingen.

Mens lægen opholdt pressen, listede Asgreen ud af bussens fordør og op på værelset for at hvile sig.

Men mon ikke der også blev tid til at drikke bare lidt champagne for at fejre Julian Alaphilippes etapesejr og gule førertrøje i champagne-hovedstaden Reims.

Se også: Dansker i grimt styrt: Cyklen knækkede midt over

- Han kørte, som om han havde tre ben

Fransk stjerne smadrer sig til etapesejr og den gule trøje