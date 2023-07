Asgreen savner mere Tour-enkeltstart for specialister

Normalt er enkeltstarterne Kasper Asgreens yndlingsetaper i Tour de France.

De giver ham mulighed for at presse sig selv til det yderste i et afgrænset tidsrum. De giver ham ret til at drømme om en sejr i kamp mod nogle af verdens allerbedste.

Tirsdag bliver det anderledes. Den 22,4 kilometer lange rute for foden af Mont Blanc er ikke skabt til eksperter som ham. Den danske mester ved, han er chanceløs.

- Den er alt for hård til, at jeg kan være med. Det er ærgerligt, når der kun er én enkeltstart, at man vælger at lave den så hård, at det nok bliver klassementrytterne, der skal kæmpe om sejren.

- For enkeltstartsspecialister er det noget specielt at køre efter en etapesejr på enkeltstartscyklen i Tour de France, siger Asgreen.

I slutningen af tidskørslen rammer rytterne Cote de Domancy - en stigning i kategori 2 på 2,5 kilometer med en gennemsnitlig hældning på 9,4 procent.

Det er ikke lige et terræn for de tunge temporyttere. Snarere endnu et vigtigt punkt i Tadej Pogacars og Jonas Vingegaards konstante rivalisering.

- Det er fint, at der er nogle hårde enkeltstarter. De har skabt nogle virkelig spændende cykelløb og kampe om klassementet de sidste par år, hvor man har kørt flere af dem.

- Jeg savner bare en mere klassisk specialistrute ud over det. Ligesom der også altid er etaper for sprinterne. Der må gerne være lidt til alle efter min mening, siger Kasper Asgreen.

Set over de sidste 20 år har antallet af enkeltstartskilometer i Tour de France været jævnt faldende.

I 2006 var der eksempelvis to tidskørsler på 52 og 57 kilometer foruden en 7 kilometer lang prolog. Året efter var billedet det samme. Andre år er den ene enkeltstart skiftet ud med en lang holdtidskørsel.

Men i de senere år er de klassiske flade tidskørsler flere gange blevet nedprioriteret under ruteplanlægningen. Sidste år var der en kort byenkeltstart i København og en kuperet tidskørsel på næstsidste etape.

- Det kan godt være, at nogle mener, enkeltstarter er kedelige at se på.

- Men sådan en lang, flad etape, hvor man kører i modvind hele dagen, og som ender i en massespurt, den er heller ikke superspændende før de sidste par kilometer, lyder det fra Asgreen.