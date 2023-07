Asgreen slået på stregen: Mohoric vinder 19. etape

Torsdag snød danske Kasper Asgreen alt og alle!

Fredag var historien tæt på at gentage sig, men danskeren blev slået på målstregen i den afgørende spurt af slovenske Matej Mohoric.

Spurten var så tæt, at der skulle et målfoto til for at kåre vinderen. Mohorics perfekt timede cykelkast på stregen blev afgørende - han sneg sig foran Asgreen med ganske få centimeter.

Ben O'Connor blev treer, mens Jasper Philipsen og Mads Pedersen - ligesom torsdag - tog sig af fjerde- og femtepladsen.

Mads Pedersen (tv) og Jasper Philipsen (th) måtte igen spurte om sekundære placeringer. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Oplagt til udbrud

Fredagens etape bød ikke på store bjerge, men var heller ikke flad. Det lignede derfor en oplagt udbrudsetape.

Af samme grund var adskillige ryttere ivrige efter at komme afsted. Først cirka 55 kilometer inde på ruten kom en større udbrydergruppe med blandt andre Mads Pedersen væk.

Mads Pedersen (i midten) var en del af dagens store udbrud. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

De blev hele tiden holdt i meget kort snor. Med 65 kilometer til mål kom en stor gruppe på 28 ryttere op til de forreste, hvorefter tøjlerne blev sluppet i feltet.

Asgreen åbnede ballet

Nu sad en perlerække af profiler i front. Jasper Philipsen var der blandt andre. Ham ville alle de andre helt sikkert ikke have med til stregen, og håbet var nok at slippe af med den hurtige belgier på kategori 3-stigningen med cirka 30 kilometer til mål.

Her åbnede Kasper Asgreen ballet. Koldingenseren fik Ben O'Connor og Matej Mohoric med sig. Trioen trak hurtigt væk og kom først over toppen med cirka 20 sekunder ned til de nærmeste forfølgere.

Dagens tre stærkeste ryttere slap væk med lidt over 30 kilometer til mål - og holdt hele vejen. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

På det forholdsvis flade stykke ind mod mål efter stigningen begyndte en intens jagt på Asgreen og co. Mads Pedersen endte i den nærmeste forfølgergruppe sammen med blandt andre Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel og Christophe Laporte.

Men fronttrioen blev ved med at øge. Med fem kilometer til mål var forspringet på 30 sekunder, og det stod efterhånden klart, at Asgreen, O'Connor og Mohoric skulle køre om sejren.

Afgjort på målfoto

O'Connor lignede på forhånd taberen af en spurtduel, så australieren prøvede med et angreb cirka 450 meter fra mål.

Men han havde ikke nok at skyde med, og så skulle det afgøres mellem Asgreen og Mohoric. Asgreen indledte sin spurt først og lå forrest, indtil Mohoric til allersidst altså fik overhalet Quick-Step-danskeren.

Matej Mohoric var rørt til tårer efter etapesejren. Foto: Tim de Waele/Ritzau Scanpix

Sloveneren jublede ikke, for ingen var sikre på, hvilken af de to ryttere der havde vundet. Sejren blev kaldt efter målfoto få minutter senere.

Lørdag er der bjerge på menuen for rytterne, når Jonas Vingegaard skal sikre Tour-sejren inden søndagens paradeetape til Paris. Seks kategoriserede stigninger skal bestiges. De sidste to er i kategori 1.