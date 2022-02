Asgreen stiller alligevel op i belgisk endagsløb

Kasper Asgreen kører alligevel søndagens Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Den danske cykelrytter var ellers ikke en del af Quick-Steps plan for løbet, selv om han vandt det belgiske endagsløb for to år siden.

Nu kommer han med, fordi holdkammeraten Bert Van Lerberghe har fået maveproblemer.

Det skriver Quick-Step på Twitter.

27-årige Asgreen har været ramt af coronavirus i optakten til sæsonen, men kom i sidste uge i gang i etapeløbet Volta ao Algarve.

Lørdag var han en del af favoritfeltet, da klassikersæsonen blev sat i gang med Omloop Het Nieuwsblad, men han gjorde ikke det store væsen af sig og endte som nummer 76.

Sidste år havde han sit bedste år i karrieren med sejre i blandt andet Flandern Rundt og E3 Saxo Bank Classic.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne er de seneste to år blevet vundet af danskere.

Efter Asgreens sejr i 2020 slog Trek-rytteren Mads Pedersen til og vandt sidste års udgave af løbet.

Den tidligere verdensmester har i år justeret sin løbskalender, så han ikke er med i åbningsweekenden.

Dermed står det klart, at der skal findes en ny vinder af løbet, som starter og slutter i Kuurne. Rytterne ruller afsted klokken 12.15.