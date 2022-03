Asgreen treer i Pogacar-opvisning

Danske Kasper Asgreen spillede en hovedrolle i lørdagens Strade Bianche.

På de toscanske grusveje tog Quick-Step-rytteren sagen i egen hånd i finalen og var med til at præge de sidste kilometer af løbet, hvor han endte med at blive nummer tre.

For det blev aldrig et løb om sejren for Asgreens vedkommende. Dertil var Tour de France-vinderen Tadej Pogacar (UAE) for suveræn.

Knap 50 km fra mål satte sloveneren sit angreb ind på den lange grussektion Monte Sante Marie, og han åbnede langsomt et forspring til favoritgruppen med blandt andre Asgreen, Michael Valgren (EF) og Andreas Kron (Lotto Soudal).

Pogacar så sig ikke tilbage på sit ridt mod sejren og kørte solo ind på Oiazza del Campo i Siena som en suveræn vinder.

Størst spænding var der om placeringerne bag ham, hvor Asgreen i den grad bød sig til.

Med 23 km igen lagde Asgreen pres på på den stejle grusstigning Monteaperti og fik hevet en lille gruppe af favoritter med sig - Tim Wellens (Lotto Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Alejandro Valverde (Movistar) og Jhonatan Narvaez (Ineos).

Dem havde koldingenseren dog ingen intentioner om at trække med til mål, så på næstsidste grussektor trak Asgreen så fra de øvrige favoritter og optog alene forfølgelsen Pogacar.

Han tog hurtigt tid på Pogacar, men sloveneren bed fra sig, og så måtte Asgreen se sig indhentet af Valverde med hvem han skulle kæmpe om andenpladsen med.

Den duel trak spanieren sig heldigst ud af, da han fik sat danskeren på den sidste stejle stigning ind til mål.