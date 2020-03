Asgreen vinder stor sejr i Belgien

Cykelrytteren Kasper Asgreen var søndag først på stregen i det belgiske cykelløb Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Sejren kom - i bedste Asgreen-stil - efter et imponerende soloridt i finalen i løbet, hvor Deceuninck-Quickstep-danskeren kom af sted med to følgesvende.

Først smed han belgiske Roy Jans (Alpecin-Fenix) i en acceleration i den barske sidevind, og med ti km igen sagde han farvel til den sidste følgesvend, Boris Vallée (Bingoal-Wallonie).

Bag Asgreen var det blandt andre Søren Kragh Andersen fra Sunweb, der forsøgte at trække den danske enkeltstartsmester ind, men en efter en faldt trækdyrene fra, og selv om Asgreen de sidste fem kilometer lignede en på nippet til at give op, så kom han til stregen med et lille forspring til det decimerede felt.

I feltet bag ham kæmpede de mest hårdføre af sprinterne om de resterende podieplaceringer, og det var italienske Giacomo Nizzolo (NTT), der slog norske Alexander Kristoff (UAE) i kampen om andenpladsen, mens Asgreens holdkammerat Fabio Jakobsen blev nummer fire.

Kasper Asgreen var lykkelig over sin sejr fjerde sejr som professionel, men det holdt hårdt, forklarede han i mål:

- Vi vidste, at det var muligt at komme væk på de smalle veje. Vi skulle prøve at komme væk, og ellers havde vi Fabio i spurten.

- Men det var så hårdt. Jeg blev nødt til at droppe Jans i sidevinden, da han ikke førte. Det var ret krævende, og jeg tvivlede på, at jeg kunne holde til stregen.

- Hvornår troede du på det?

- Da jeg så 300 meter-skiltet, svarede den 25-årige dansker med et grin.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne er forårets andet løb i brostenssæsonen, der i næste uge fortsætter med Le Samyn, inden der på lørdag efter planen er nyklassikeren Strade Bianche på programmet. Løbet med de mange grusveje er dog i fare for at blive aflyst på grund af coronavirussens hærgen i Norditalien.

