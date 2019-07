Asgreens åbenbaring: - Jeg er en af feltets stærkeste

GAP (Ekstra Bladet): Kasper Asgreen har taget det internationale cykelfelt med storm i 2019.

Andenplads i Flandern Rundt. Etapesejr, samlet tredjeplads og pointtrøjen i Californien Rundt, dansk mester i enkeltstart – og nu toer på den hårde 17. etape i sit første Tour de France efter at have plantet flere stærke ryttere på den sidste stigning.

Det vidner om høj klasse – og han er selv ved at blive klar over det.

- Jeg tror, at jeg er ved at have fundet ud af, at jeg er en af de stærkeste ryttere i feltet, når jeg er i form. Så er det med at få udnyttet det på den rigtige måde.

- Men det føler jeg, at der stadig er meget at udvikle på, sagde Kasper Asgreen, da han var kommet i mål.

Han kunne ikke nå Mitchelton-Scotts Matteo Trentin, men han var alligevel glad for sin andenplads.

- Det var en fantastisk fornemmelse af køre med om sejren på en etape i mit første Tour de France. Det havde jeg sgu ikke regnet med, da jeg startede i Bruxelles for et par uger siden.

- Jeg er rigtig glad for at være blevet nummer to. Det rangerer højt at køre finale, sagde Kasper Asgreen.

Deceuninck-QuickStep holder stadig på førertrøjen med Julian Alaphilippe, så det var slet ikke meningen, at Asgreen skulle have været med i det 33 mand store udbrud.

- Nej, jeg skulle tage det så roligt som muligt, for de kommende dage bliver hårdere.

- Jeg sad bare foran, der hvor den knækkede, og så endte jeg med at sidde derude. Vi talte om, om jeg skulle falde tilbage og tage et rul i feltet, eller om jeg skulle blive hængende. Og så besluttede vi, at jeg skulle se, hvor langt jeg kunne komme, sagde den 24-årige dansker.

