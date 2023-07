Asgreens boss: - Den tager vi på næste træningslejr

Kasper Asgreen var en dækbredde fra at vinde for anden dag i træk, men en detalje forhindrede ham i den store triumf på 19. etape

Så tæt på og dog så langt fra.

Kasper Asgreen var tæt på at lave en 'Jasper Philipsen' og vinde to etaper i træk, men måtte på 19. etape fra Moirans-en-Montagne til Poligny kapitulere på målstregen til Bahrain-Victorious' Matej Mohoric, der vandt med en dækbbredde.

- Jeg skulle måske ikke have gearet op med 150 meter til mål. Jeg kom måske i et lidt for stort gear. Men jeg ved ikke, om det gjorde forskellen. Jeg havde stadig god power i benene.

- Men jeg endte med at kaste min cykel lidt for sent, fordi mine pedalrotationer ikke passede, forklarede Soudal-Quickstep-danskeren i målområdet.

Kasper Asgreen manglede lige det sidste på målstregen i Poligny. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

I bilen efter ham sad sportsdirektør Tom Steels - i sin tid en led karl af en sprinter. Og han kunne godt lære sin danske stjerne at kaste en cykel.

- Ja, den tager vi på næste træningslejr, lød belgierens muntre bemærkning.

Planen var en nem dag

Asgreen røg med i det afgørende udbrud, da han sammen med Mohoric og Ben O'Connor (AG2R) kørte på den sidste stigning med knap 30 km til mål. Før det havde han med en større gruppe kørt sig frem til udbruddet - men det var på ingen måde en del af planen.

- Jeg havde ikke de bedste ben og følte mig helt tom efter i går. Min plan var at tage en nem dag i feltet. Det var dog svært, for tempoet var utroligt højt.

Det kunne have været så smukt med to på stribe - men få centimeter af Matej Mohorics hjul forhindrede endnu en Asgreen-sejr. Foto: Tim De Waele/Ritzau Scanpix

- Under den indlagte sprint kunne jeg se, at en gruppe ville køre op, så jeg forsøgte at holde mig til. Pludselig var jeg i front igen. Og så måtte jeg jo bare køre efter det igen, forklarede Asgreen.

Han forventede, at O'Connor ville køre tidligt, og det gjorde han - men Asgreen var alligevel ikke helt tilfreds med timingen i sin spurt.

- Jeg fangede ham for tidligt, og jeg blev nødt til at passere ham med 250 meter til mål for at bevare momentum. Det havde været bedre med 180, påpegede Asgreen, der trods de velkendte smil alligevel var lidt ærgerlig.

- Det hjælper, at jeg vandt i går. Men jeg er stadig skuffet over, at jeg var så tæt på.