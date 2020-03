Astana afviser rod i økonomien

Ifølge spansk avis har Astana ikke udbetalt løn i to måneder, men teammanager afviser, at der er grund til bekymring

Mens det kasakhiske Astana-mandskab med danskerne Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard i truppen ligger stille i disse uger på grund af coronavirussens hærgen, er der ifølge den spanske avis AS økonomiske problemer på holdet.

Ingen af de ansatte på holdet har fået løn i 2020, skriver avisen, som videre fastslår, at uroen breder sig på holdet, der er finansieret af statsejede kasakhiske virksomheder.

Over for Ekstra Bladet afviser teammanager Dmitrij Fofonov imidlertid, at der er grund til bekymring. Han bekræfter, at der har været uregelmæssigheder i lønudbetalingerne, men han fastslår samtidig, at det ikke er et udtryk for et dybereliggende problem.

- Det er, hvad der kan ske i begyndelse af et år på et hold, der er forbundet med den endelige godkendelse af finansloven i et land, skriver Fofonov i en tekstbesked til Ekstra Bladet.

- Alt er godkendt og budgettet er på plads. Alt vil blive betalt inden for kort tid. I politik er alting mere kompliceret, end når man arbejder med en privat sponsor, lyder det fra Fofonov.

Jonas Gregaard oplyser til Ekstra Bladet, at han har fået sin løn, men at der har været en forsinkelse.

- Alt er vist, som det skal være. Der er gået penge ind på min konto med en lille forsinkelse. Det er der nogle gange først på sæsonen, siger Gregaard, som er i gang med sin anden sæson på det kasakhiske World Tour-hold.

Ekstra Bladet har forgæves søgt at få en kommentar fra Jakob Fuglsang.

Også i 2018 opstod der tvivl om, hvorvidt den økonomiske opbakning fra Kasakhstan var intakt. Dengang udtalte teamchef Alexandr Vinokurov, at holdet kunne være i fare for lukning, men alt ordnede sig også dengang tidligt på sæsonen.

