Astana-boss erkender Fuglsang-problem: - Det bliver en vanskelig dag

BRUXELLES (Ekstra Bladet): Da Jakob Fuglsang lørdag røg i asfalten på årets første Tour-etape, kom der forståeligt nok lidt ekstra panderynker hos Astana-ledelsen.

Team manager Alexandr Vinokourov var naturligvis bekymret for sin kaptajns helbred, men han ryster ikke på hånden over styrtet og ændrer på noget.

- Nej, vi skifter ikke taktik, lyder det korte svar, der dermed understreger, at han stadig tror på Jakob Fuglsang, selv om det nok bare gælder overlevelse de kommende dage - også søndagens holdløb.

- Det er naturligvis et vigtigt holdløb, og det er selvfølgelig ikke så optimalt for ham - men det vigtigste er at fortsætte i løbet.

- Vi har et godt hold, og Jakob er i god form. Men det bliver en vanskelig dag for ham.

- Vi må forsøge at tabe så lidt tid som muligt, siger kasakhen.

Jakob Fuglsang fik hjælp af holdkammeraterne efter sit styrt. Det skal han også have på søndagens holdløb. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Sidste år var det holdets spanske allround-rytter Luis Leon Sánchez, der styrtede på første etape, og for to år siden måtte Fuglsang selv udgå efter et styrt midtvejs i løbet.

Det betyder ikke, at Astana er forfulgt af uheld eller sidder forkert - det er mere et udtryk for, at feltet er nervøst, mener Vinokourov.

- Den første uge i Tour de France er altid den farligste. Styrt er næsten uundgåelige, og det var altså os, der var uheldige i dag, siger han.

Fuglsang og co. skal ud på søndagens holdløb allerede som det tredje hold med start kl. 14.40.

