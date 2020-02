Astana i kovending: - Vi samarbejder ikke med ham

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Tidligere på dagen udtalte Astanas pressemedarbejder Sven Jonker til belgiske Het Niewsblad, at man ikke ville kommentere 'rygter og beskyldninger', men nu har Astana alligevel offentliggjort en pressemeddelelse, hvor de klart afviser de påståede forbindelser til dopinglægen Michele Ferrari.

Historien går på, at Fuglsang og holdkammeraten Alexey Lutsenko har været genstand for en hemmelig efterforskning af cykelsportens uafhængige anti-dopingenhed, Cycling Anti-Doping Foundation (CADF). En historie, som DR, Politiken og norske VG bragte søndag aften.

Astana nægter dog ethvert samarbejde med Ferrari, lyder det nu.

- Holdet kræver fra alle tilknyttede ryttere, at de til enhver tid overholder alle forpligtelser under anti-doping-regulativerne - inklusiv forbuddet mod at samarbejde med karantæneramte individer eller læger.

- Holdet samarbejder ikke med nogen mistænkelige læger som Dr. Michele Ferrari. Rytterne må ikke konsultere eksterne læger for at udføre nogen form for aktivitet, få ordineret kostplan eller få behandling, som er relateret til deres præstationer, skriver det kasakhiske hold.

Udmeldingen kommer naturligvis som en reaktion på, at Jakob Fuglsang angiveligt skulle have mødtes med og samarbejdet med Michele Ferrari. Udover oplysningerne i den hemmelige rapport har Politiken, DR og VG været i kontakt med 12 personer, der fortæller, at Fuglsang skulle have arbejdet sammen med Michele Ferrari.

Af meddelelsen fremgår det også, at man vil samarbejde med de relevante instanser, og at holdet vil bekæmpe doping.

- Holdet er i kontakt med UCI og CADF i forhold til at få mere information. Vi vil samarbejde om enhver forespørgsel, som kan opstå fra CADF eller UCI.

Indtil videre er der dog ikke åbnet nogen sag mod holdets ryttere, skriver de videre.

Jakob Fuglsang har endnu ikke kommenteret historien.

