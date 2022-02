Astana straffet for taktisk brøler

Cykelholdet Astana er kendt for ikke altid at køre taktisk genialt. Lørdag udnyttede den 34-årige hollænder Wout Poels det til fulde i cykelløbet Ruta del Sol i Spanien.

Poels kom til sidst alene afsted sammen med Astanas Alexey Lutsenko og endte overraskende med at vinde, da Lutsenko trak for tidligt ud i vinden for at komme forbi.

Den fejl kan alle komme til at lave, men Astanas kørsel som hold i finalen var til gengæld uforståelig. Og Wout Poels straffede det kasakhiske hold maksimalt.

I den 16 mand store favoritgruppe bagved sad Lutsenkos holdkammerat Miguel Ángel López, som ville have taget førertrøjen, såfremt Lutsenko og Poels ikke kom væk eller blev holdt inden for otte sekunders afstand.

Men i front sad Lutsenko uforståeligt og arbejdede sammen med Wout Poels for at holde hjem.

Ikke nok med at han tabte spurten til den ellers ikke spurtstærke hollænder, så var han med til at sørge for, at Poels, og ikke egen holdkammerat Lopez, har førertrøjen på søndagens sidste etape.

Hollænderen er ti sekunder for Lopez på andenpladsen.

Wout Poels har det meste af karrieren gjort sig som hjælperytter. Derfor tæller meritlisten heller ikke mange sejre.

Han vandt dog en etape i Vuelta a España tilbage i 2011, mens karrierens største individuelle triumf kom i 2016, da han vandt monumentet Liège-Bastogne-Liège.