ATP eskalerer konflikt: Ingen ranglistepoint

Der bliver ingen point til verdensranglisten til deltagerne ved årets Wimbledon.

Det meddeler både herrernes forbund, ATP, og kvindernes forbund, WTA, på deres hjemmesider fredag.

Eskaleringen af konflikten mellem parterne skyldes Wimbledons udelukkelse af russiske og hviderussiske spillere, som ATP og WTA erklærede sig meget uenig i, da beslutningen blev offentliggjort i april.

Ifølge ATP underminerer Wimbledon med sin beslutning principperne og integriteten bag ATP's verdensrangliste.

- Det er også et brud på vores aftale om ranglisten. Hvis ikke forholdene ændrer sig, er det med stor fortrydelse og modvilje, at vi ikke ser andre udveje, end at fjerne ATP-point fra Wimbledon i 2022, skriver ATP på sin hjemmeside.

All England Club, arrangøren af Wimbledon, står dog fast på sin beslutning. Det skriver den på sin hjemmeside og begrunder igen udelukkelserne med Ruslands invasion af Ukraine.

All England Club ligger vægt på især to forhold. Dels vil man ikke risikere spillernes og deres familiers sikkerhed, og dels ønsker man på ingen måde at bidrage til propaganda for det russiske regime.

- Det er velkendt, at statskontrollerede medier bruger sportslig succes til at underbygge fortællinger om triumf til det russiske folk, skriver All England Club blandt andet.

All England Club skriver desuden, at man overvejer sine muligheder og er i kontakt med arrangørerne af de andre tre grand slams, Australian Open, French Open og US Open. Ingen af dem har på samme måde udelukket spillere.

Mange internationale sportsforbund har efter invasionen valgt at udelukke atleter fra både Rusland og Hviderusland. Tennissporten har været mere tilbageholdende.

Wimbledon valgte dog at gå skridtet videre, end forbundene ATP, WTA og ITF hidtil har dikteret.

- Vi anerkender, at det er hårdt for de enkelte spillere, der bliver påvirket, og det er ærgerligt, at de skal lide under det russiske regimes handlinger, sagde Ian Hewitt, der er formand for All England Club, arrangøren af Wimbledon.

ATP og WTA har indtil nu tilladt spillere fra de to lande at deltage i sine turneringer. De spiller dog under neutralt flag, ligesom en ATP-turnering i Moskva er blevet aflyst.

ATP anerkender, at Wimbledon har haft en svær beslutning at træffe, men henviser blandt andet til, at den britiske regering kun uformelt har opfordret til en udelukkelse af russere og hviderussere.

Wimbledon bliver servet i gang 27. juni.

Søndag starter årets anden Grand Slam-turnering, French Open, hvor russiske og hviderussiske spillere deltager under neutralt flag.