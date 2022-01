Avis anklager: Han er cykelsportens Djokovic

Covid-19 og vaccine mod sygdommen er et emne, der deler vandene. Se blot på verdensetteren i tennis, Novak Djokovic, der i flere dage i isolation på et hotelværelse befandt sig i et limbo forud for Australian Open.

Serberen var nemlig ikke blevet vaccineret, og det var i strid med de australske corona-regler. Han blev efter megen ståhej smidt ud af landet, da hans appel blev afvist, og han må nu ikke rejse ind i landet i tre år.

Djokovic er dog ikke den eneste idrætsmand, der kan sætte sindene i kog. Det har belgiske Greg Van Avermaet også gjort.

Den 36-årige cykelrytter har nemlig på sit hold, AG2R's, nylige træningslejr i Spanien fortalt, at han ikke agter at modtage det tredje vaccine-stik, det såkaldte booster-stik.

Det har fået den spanske avis El Español til at kalde ham 'cykelsportens Djokovic' - baseret på rygter om, at nogen i miljøet gør det samme.

Om han er det, må være op til den enkelte at vurdere.

Novak Djokovic måtte forlade Australien efter en decideret farce.

Faktum er, at Van Avermaet på træningslejren fremførte sine argumenter for at vente med booster-stikket - grunden skulle finde i de dårlige resultater sidste år, efter at han var blevet færdigvaccineret:

- Det gik ikke, som jeg ville have det, specielt i sidste halvdel af sæsonen. Jeg giver skylden til vaccinen, siger Van Avermaet og bruger dermed samme argument som danske Jakob Fuglsang, der formsvag under Tour de France havde samme mistanke.

- Man skal virkelig time sådan en vaccination, og det havde jeg gjort - lige før Critérium du Dauphiné, efter en hård træningsblok og før et hårdt løb. Men det var ikke en god idé - jeg har ikke cyklet op til niveau siden.

- Normalt kan jeg altid køre i top ti eller deltage i finalerne - nu havde jeg en hård tid i grupettoen i Tour de France, siger Van Avermaet, der på 9. etape til Tignes faktisk var sidste mand inden for tidsgrænsen.

Han kunne ikke få tingene til at hænge sammen, men alle målinger viste, at noget var galt:

- Mine blodværdier var ikke på samme niveau som i efteråret. Min krop kæmpede mod noget. Så jeg er ikke klar til at tage det tredje stik lige nu. Jeg får det efter klassiker-sæsonen - jeg tror, at det er den bedste strategi, siger den tidligere olympiske mester, der selv var smittet med coronavirus i november.

Han påpeger også, at han ikke finder en sammenligning med Djokovic for retvisende, da han jo faktisk har fået to vaccine-injektioner, og at han på ingen måde er imod det.

- Hvis jeg ikke var blevet dårlig, så havde jeg fået det tredje stik for længe siden. Jeg er klart for vacciner. Jeg vil ikke have nogen til at tro, at jeg er en Novak Djokovic.

Greg Van Avermaet blev i foråret nærmest som forventet nummer 12 i Milano-Sanremo og nummer tre i Flandern Rundt, inden at han altså havde et efterår med blot to top ti-placeringer - begge som nummer otte.