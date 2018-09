Bænket af stor fodboldklub: Nu er han dobbelt verdensmester i cykling

Remco Evenepoel.

Husk det navn.

De sidste 18 måneder har det himmelstormende belgiske fænomen vundet 34 af de 44 cykelløb, han har stillet op i.

Senest ved VM for juniorer i Østrig, hvor han først snuppede guld i enkeltstart i sikker stil og siden smadrede al modstand til side og doblede op med guld i linieløbet.

Imponerende nok i sig selv, men der er en detalje ved Remco Evenepoel, der får folk til at undre sig gevaldigt over, hvordan pokker den selvsikre belgier er blevet så god til at køre på cykel.

Fodboldspiller eller cykelrytter?

Søger man på Remco Evenepoel på Google kan man således hurtigt blive forvirret. Er han cykelrytter eller fodboldspiller? Begge dele er i princippet korrekt.

Frem til starten af 2017 var han en lovende fodboldspiller i den belgiske storklub Anderlechts ungdomsafdeling og på diverse belgiske ungdomslandshold, hvor han nåede ni kampe og en enkelt scoring.

Som 11-årig skiftede han endda til akademiet hos den hollandske storklub PSV Eindhoven, men tre år senere vendte han altså retur til Anderlecht.

Pludselig fik han nok af fodbold og kastede sig i stedet over cykling, hvor faderen Patrick kun gjorde relativt beskeden karriere.

- Jeg startede med at cykle sidste år i april. Inden da kørte jeg kun en smule mountainbike, når fodboldsæsonen var ovre. Jeg spillede for Anderlecht og landsholdet som defensiv midtbanespiller. En position, der kræver god form, da man løber meget, har Remco Evenepoel tidligere forklaret.

Sur over bænkplads

Der var særligt én årsag til, at fodbolden blev kvittet, til trods for at Remco Evenepoel som ungdomslandsholdsspiller var blandt de bedste i Belgien på sin årgang.

- Jeg skiftede til cykling, da der var et tidspunkt, hvor nogle mennesker ville sætte mig ud på sidelinien, og jeg blev træt af fodbold. Jeg ville prøve noget nyt for at få ny passion for sport. Så jeg fortalte mine forældre, at jeg ville kaste mig over cykling, og med det samme tog jeg min fars cykel ud på en træningstur.

- En uge senere købte vi en gammel cykel, og jeg kørte mit første løb. Jeg var solgt.

Beslutningen om at bænke Evenepoel er de sikkert temmelig glade for i den belgiske cykelverden. I hvert fald kan de bryste sig af at have det absolut mest interessante talent i mange år.

Hapset af Quick-Step

Så interessant at sportens mest succesfulde hold, Quick-Step Floors, har sikret sig den 18-årige rytter fra næste sæson.

De imponerede og suveræne sejre har ikke overraskende fået folk til at sammenligne Remco Evenepoel med den belgiske legende Eddy Merckx.

- Jeg ved godt, at medierne kalder mig den nye Merckx, men det kan jeg ikke gøre noget ved, lød det på pressemødet i mediecenteret i Innsbruck, da han igen havde sænket cyklen efter sejren torsdag eftermiddag.

Remco Evenepoel leverede lidt af show på de sidste tre kilometer af juniornes linieløb, hvor han flirtede gevaldigt med kameraerne og jublede i stor stil, inden han altså på det nærmeste gik i mål med cyklen over hovedet.

Foran pressen er det dog en anderledes beskeden ung cykelrytter, der nægter at lade sig sammenligne med det helt store som eksempelvis Eddy Merckx.

- Jeg er ikke en mester, jeg er stadig junior. Rigtige mestre er de bedste blandt de professionelle. Jeg har stadig lang vej endnu, lød det.

Indtil videre lader det til, at Remco Evenepoel har fundet sit relle element på cyklen frem for på grønsværen. Det kan naturligvis ændre sig, hvis han igen bliver vraget, men med den nuværende resultatliste er der vist ikke risiko for, at det sker lige med det samme.

Se også: Dansk talent fortryder tv-program: - Jeg er ikke den nye Kardashian

Se også: Stor dansk VM-skuffelse: Det slukkede i hovedet på mig

Spillet om Kevins nye kontrakt: Forløbet, detaljerne og lønnen