Bak i problemer: Som at gå 12 omgange med Gert Bo

FOIX (Ekstra Bladet): Det var ikke til at se det, hvis man ikke lige vidste det – at Lars Bak var en mand i knæ efter at være kommet i mål blandt de sidste på den brutale 15. etape.

For han grinede som altid og kom med vittige bemærkninger, men da han på toppen blev interviewet af TV2, afslørede han, at han virkelig havde lidt. Men den blev naturligvis serveret på den sædvanlige Bak’ske måde:

- Det var som at gå 12 omgange med Gert Bo Jacobsen i Randers Hallen, sagde Lars Bak med reference til den tidligere verdensmester i weltervægt.

- Jeg var til tælling tre gange derude. Første gang talte de til syv, anden gang til otte og sidste gang til ni. Og så endte den med øjenskade til ham, som den plejede. Og så blev kampen stoppet, sagde Bak, der kan sin historie, for Jacobsen blev stoppet i sin anden titelkamp mod Manning Galloway i Randers Hallen efter at have fået en flænge over øjet.

Og efter en tår sodavand kunne den danske Dimension Data-rytter trods alt glæde sig over, at han klarede skærene.

- Jeg er sgu glad for bare at komme igennem. Jeg har simpelthen lidt som et svin hele dagen. Det var den hårdeste dag i mit liv i meget lang tid.

- Jeg er på nulpunktet lige nu, siger silkeborgenseren, der dog havde stort selskab i gruppettoen og derfor ikke frygtede at ryge for tidsgrænsen.

Heller ikke i de tre kommende etaper i Alperne.

- Jeg frygter ikke noget. Jeg kører så stærkt, jeg kan. Jeg har trods alt ikke været i nogen fare – der blev ikke snakket tidsgrænse i dag. Det er bare dødhamrende hårdt. Det var en led etape. Der skal kæmpes for at komme til Paris, sagde Lars Bak – der ser meget frem til en hviledag.

