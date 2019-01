Ballade Down Under: Fratog stjernen sejren i kaos-afslutning

Sprinteren Caleb Ewan vandt næstsidste etape i Tour Down Under, men stangede en konkurrent i finalen og blev deklasseret, mens løbets førende rytter måtte på hospitalet

I sin foretrukne position på cyklen med hele overkroppen lænet faretruende langt ud over styret for at opnå optimal fart skød australske Caleb Ewan lørdag først over stregen på femte etape af Tour Down Under, men det blev unge Jasper Philipsen (UAE), der tog sejren.

Ewan havde i positionskampen ind mod mål brugt den udvendige side af hovedet til at skaffe sig plads, da han som en olm tyr stangede den unge belgier tre gange. Det blev takseret til deklassering og dermed tab af hans første World Tour-sejr for hans nye hold, belgiske Lotto-Soudal.

Løbets førende rytter Patrick Bevin røg i asfalten undervejs. Foto: Ritzau Scanpix

Philipsen kunne således triumfere for første gang efter kun fem løbsdage på World Tour-niveau. Dagen bød også på styrt, og løbets førende rytter, Patrick Bevin (CCC), måtte efter etapen på hospitalet for at blive behandlet efter at være røget i asfalten. Ewan forsvandt fnysende arrig ind i teambussen, da det stod ham klart, at han havde fejret en sejr, han aldrig fik.

- Dette er yderst skuffende. Jeg havde virkelig set frem til min første officielle sejr for Lotto-Soudal, og jeg følte en massiv lettelse, da jeg havde krydset stregen, siger Ewan i en pressemeddelelse fra Lotto-Soudal.

- I næste øjeblik forduftede al glæden, da det stod klart, at jeg var blevet deklasseret. Ikke desto mindre leverede holdet et godt stykke arbejde på denne dag. Det var drilsk og hektisk med megen vind, men holdet sikrede mig en plads forrest i feltet hele dagen.

- På de sidste kilometer holdt jeg mig tæt til Peter Sagan, og Philipsen prøvede at tage min plads og skubbe mig væk fra Sagans hjul. Man må ikke løfte hænderne fra styret i spurten, så jeg brugte mit hoved, så jeg undgik at blive presset ud i barrieren.

- Jeg må acceptere juryens beslutning, men jeg er ikke enig i den. Jeg ville beskytte mig selv og hele feltet mod et styrt, men kommissærerne ville ikke høre min version af begivenheden, før den endelige beslutning blev truffet, siger Ewan, som vurderer, at det vil tage nogle dage at komme sig over skuffelsen.

Jasper Philipsen ærgrede sig også en smule efter etapen, selv om alt gik hans vej.

- Det var en vigtig sejr for mig, men den kom på ejendommelig vis, så jeg savner følelsen af at have krydset stregen først, siger Jasper Philipsen i en pressemeddelelse fra UAE Team Emirates.

- Dog er succes altid af det gode, og jeg er meget tilfreds med at have fået sejren.

- Der var hård kamp om positionerne, men jeg sad i en god position før det sidste sving i finalen, siger Philipsen, som ikke kommenterer Ewans optræden i den hektiske finale.

Bevin er fortsat i løbets førertrøje inden den vanskelige sidste etape søndag morgen dansk tid. Foto: Ritzau Scanpix

Patrick Bevin har før søndagens afsluttende etape et samlet forspring på syv sekunder til sidste års vinder af løbet, sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Bedste dansker i løbet er indtil videre Michael Valgren (Dimension Data), som er knapt et minut efter Bevin i den samlede stilling.

- Vi vil evaluere situationen i det næste døgn. Han styrtede ret voldsomt. Vi havde stor tiltro til, at han kunne have forsvaret sin førertrøje hele vejen, sagde CCC-teammanager Jim Ochowicz om Bevin ifølge velonews.com, mens Bevin i en pressemeddelelse fra holdet beskrev sig selv som 'temmelig forslået'.

- Det var en meget nervøs etape, og der var positionskampe dagen igennem. Der skulle kun et par hjul, der strejfede hinanden, til at sende mig i asfalten, siger Bevin.

- Heldigvis er intet brækket, så jeg håber virkelig, at jeg kan stille til start søndag.

CCC-læge Piotr Kosielski oplyser i pressemeddelelsen, at han søndag vil kontrollere, om Bevin, der pådrog sig hårde slag og mange hudafskrabninger, viser tegn på hjernerystelse. Når undersøgelsen er overstået, træffer holdet beslutning om, hvorvidt Bevin kan køre ud på sidste etape og forsvare sin førertrøje.

